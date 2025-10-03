Oglas

Life of a Showgirl

Izašao novi album Taylor Swift

Hina
03. lis. 2025. 14:49
FILE PHOTO: Taylor Swift poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 2, 2025. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
REUTERS/Daniel Cole/

Dvanaesti studijski album superzvijezde Taylor Swift "The Life of a Showgirl," izašao je u petak s promotivnom kampanjom koja uključuje ponoćne rasprodaje u trgovinama  Target, party povodom izlaska albuma u kino dvoranama diljem svijeta i pop-up događaje u New Yorku i Los Angelesu.

Slijedi nakon albuma "The Tortured Poets Department", koji je debitirao na prvom mjestu Billboard 200 ljestvice albuma i prodan u ekvivalentu od 8 milijuna albuma u Sjedinjenim Državama, prema Luminateu, tvrtki koja prati prodaju glazbe.

Očekuje se da će i najnoviji album slično prihvatiti njezina ogromna globalna baza obožavatelja, premda su glazbeni mediji objavili pomiješane reakcije.

"S ovim albumom, to je upravo ono gdje se nalazim u životu", rekla je Swift u britanskoj radijskoj emisiji Capital Breakfast, započinjući promotivne nastupe.

„Potpuno sam u istoj situaciji kao što sam bila kada sam snimala ovaj album, tako da se čini vrlo točnim za moje životno iskustvo upravo sada“, dodala je.

12 pjesama

Mnogi kritičari pohvalili su optimistične pjesme i humor na albumu od 12 pjesama, u čijoj naslovnoj pjesmi gostuje Sabrina Carpenter.

Rolling Stone dao mu je pet zvjezdica rekavši da Swift „ulazi u novi ešalon superzvijezde - i pogađa sve svoje ciljeve“, dok ga je britanski BBC nazvao „trijumfalnim krugom pobjede u popu“.

Dodijelivši mu dvije zvjezdice,  The Financial Times i Guardian bili su suzdržaniji, pri čemu su prvi rekli da je album „karizmatičan kao i uvijek, ali mu nedostaje sjaja“, a drugi ga opisali kao „dosadno blještavilo zvijezde koja se čini iscrpljenom“.

Teme
Taylor Swift The Life of a Showgirl

