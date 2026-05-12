Tonči Huljić o Eurosongu: "Nehumani ćušpajz"

Tonči Huljić šest je puta sudjelovao na Euroviziji. Ovogodišnje hrvatske predstavnice, grupa Lelek, u utorak od 21 sat nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri u Beču, s pjesmom "Andromeda".
Huljić je za RTL direkt naglasio da uoči nastupa nema straha. "Jedva čekate da to počne i završi, pa bilo kako da završi ili da prođete ili da ispadne, da pobijedite, samo da to prođe u finalu, samo to čekate", rekao je i dodao da je on sudjelovao na Eurovizijama kad su se natjecale 24 zemlje istaknuvši da su to bile "humanije" Eurovizije.
"Kad su krenuli u to proširivanje, onda je nastao i cijeli ovaj ćušpajz koji je kulminirao s prošlom godinom koja je ustvari bila idealna, a iz nekih svojih malih izvora koji su još uvijek u toj igri, ozbiljno se razmišljalo o resetiranju jer je prošla godina bila zaista, jedino što je bilo vrijedno spomena, a to je bio nastup Baby Lasagne i Kaaryje, i to ne zato što sad to pričam sa razine lokalpatriote nego zato što je zaista bilo tako", rekao je.
Naglasio je da je sve podređeno showu jer, kaže, i televizija plaća danak mrežnom načinu života u koji smo danas uključeni.
"Bojim se i pomisliti na što će to sličiti kada umjetna inteligencija zavlada, a to je već tu", dodao je za RTL Direkt i poručio: "Vi zapravo gledate jednu emisiju koja je jako gledana i morate sklanjati djecu da ne dobiju epileptični napadaj od te količine svjetala showa, eksplozija, bombi, svega i svačega", zaključio je.
