VIDEO / Incident u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja

Tijekom jučerašnje saborske rasprave zastupnicu Daliju Orešković stresla je struja.
Ona je, dok je govorio HDZ-ovac Marko Pavić, glasno vrisnula, a zatim počela mahati rukom.
"Jeste li u redu, kolegice? Treba li pomoć ili?", upitao je potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je tada presjedao sjednicom.
Incident je snimljen u priloženom videu na 5:43:05.
Orešković je odgovorila da je sve u redu, a čini se da je do strujnog udara došlo kada je pokušala uštekati punjač, prenosi Dnevnik.hr.
