pokušala uključiti punjač

VIDEO / Incident u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja

N1 Info
16. sij. 2026. 09:23
Tijekom jučerašnje saborske rasprave zastupnicu Daliju Orešković stresla je struja.

Ona je, dok je govorio HDZ-ovac Marko Pavić, glasno vrisnula, a zatim počela mahati rukom.

"Jeste li u redu, kolegice? Treba li pomoć ili?", upitao je potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je tada presjedao sjednicom.

Incident je snimljen u priloženom videu na 5:43:05.

Orešković je odgovorila da je sve u redu, a čini se da je do strujnog udara došlo kada je pokušala uštekati punjač, prenosi Dnevnik.hr.

Dalija Orešković Incident Sabor Saborska rasprava

