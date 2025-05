Kako pobijediti na Eurosongu?

Pobjednička pjesma iz 1981. za Ujedinjeno Kraljevstvo, Making Your Mind Up grupe Bucks Fizz, klasičan je primjer. Prvo dolazi do promjene tonaliteta, a odmah potom slijedi nezaboravna promjena kostima, kada su suknje pjevačica bile otrgnute kako bi otkrile kraće suknje – vizualni i glazbeni obrat u jednom.