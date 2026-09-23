Ružić o presudama o nezakonitim otkazima: U pozadini svega je nastala šteta

Čahut Jurišić rekla je i kako su dosad pravomoćne presude u korist radnika donesene u tri radna spora zbog otkaza u riječkoj bolnici, a u dva spora prvostupanjske, te će sindikat poduzeti sve da se novac za nezakonite sporove vrati u bolnički proračun, a svi koji su sudjelovali kazneno odgovaraju.