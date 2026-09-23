u KBC-u Rijeka
Ružić o presudama o nezakonitim otkazima: U pozadini svega je nastala šteta
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je u srijedu u povodu više pravomoćnih presuda o nezakonitim otkazima u KBC Rijeka dok je bio ravnatelj, kako su u tim postupcima razmatrani otkazi ugovora o radu, a u pozadini svega je nastala šteta.
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Riječ je o sudskim postupcima iz domene radnih sporova te je u njima razmatrano isključivo pitanje otkazivanja ugovora o radu, a ne ostali sporovi koji se s tim fizičkim osobama vode, rekao je Ružić.
"Govorimo o pravnim pitanjima koja su u pozadini samog otkaza ugovora o radu, o procijenjenoj šteti od milijun eura pronađenih posebno skupih lijekova namijenjenih za liječenje raka, za što postoje materijalni dokazi,“ kazao je.
Sindikat zdravstva Hrvatske izvijestio je ranije u srijedu da je riječki Županijski sud odbacio žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je nezakonit izvanredni otkaz ugovora o radu medicinskoj sestri Dinki Milinković.
Ona je dobila izvanredni otkad zajedno s tadašnjom predstojnicom Klinike za radioterapiju i onkologiju Ingrid Belac-Lovasić i glavnom sestrom Vlastom Predovan, u kolovozu 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a.
Ružić je rekao da je šest godina bio ravnatelj KBC-a Rijeka te da, temeljem izvješća i pokazatelja, svatko može utvrditi da je njegov ravnateljski mandat bio uspješan.
Na oko 4.000 zaposlenih u riječkoj bolnici postoji određeni broj otkaza ugovora o radu koji je, tvrdi, ispod prosjeka otkazivanja ugovora o radu u Hrvatskoj, ali i ako se usporedbi s međunarodnim statistikama.
Rekao je da sindikat u riječkoj bolnici ima ovlaštenog predstavnika, sindikalnog povjerenika, te da je predsjednica sindikata Radmila Čahut Jurišić umirovljena 2017. i nije sindikalni povjerenik. Uz to, dodao je, pravomoćno je novčano kažnjena jer je novcem sindikata kupovala gume sportskog profila i štikle.
Čahut Jurišić rekla je i kako su dosad pravomoćne presude u korist radnika donesene u tri radna spora zbog otkaza u riječkoj bolnici, a u dva spora prvostupanjske, te će sindikat poduzeti sve da se novac za nezakonite sporove vrati u bolnički proračun, a svi koji su sudjelovali kazneno odgovaraju.
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