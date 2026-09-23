Burno u Saboru zbog gospodarenja otpadom: "HDZ želi zaštititi samo sebe, za ljude vas nije briga!"

Anka Mrak Taritaš (Glas) istaknula je da je diljem Hrvatske u zadnjih dvadesetak godina sanirano gotovo tisuću divljih odlagališta otpada, a slučaj Gospić samo je ''vrh leden sante''. ''Problem hrvatskog gospodarenja otpadom nije u tome što nemamo dovoljno kazni, nego u tome što sustav ne zna tko je odgovoran pa troškovi završavaju na građanima i lokalnoj samoupravi. Bilo bi zgodno znati koliko je u zadnjih pet godina potrošeno na uklanjanje nezakonito odloženog otpada'', kazala je.