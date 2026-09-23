GI "Gospić je naš dom"
Bušić: Nemamo razloga vjerovati institucijama dok ne vidimo neke prve učinke
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Vjekoslav Bušić iz Građanske inicijative "Gospić je naš dom".
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"Molio bih medije i političare, s jedne i druge strane, da ovu situaciju ne iskorištavaju na teret građana, da ne stvaraju štetu. Istovremeno, mi moramo spriječiti eventualno buduću štetu i upravo zato hitno postupiti", kaže Vjekoslav Bušić pa dodaje da se problem opasnog otpada mogao riješiti na vrijeme, da su se slušali prigovori građana.
"Daj bože da se slušala inicijativa kada je prekrivanje predlagala lani u 4. mjesecu, da su sve institucije reagirale 2024., o ovome ne bi govorili. Nije korektno optuživati ljude koji stavljaju ovaj problem na stol, a ne smatrati one koji su doveli do ovog problema odgovornima", kaže.
"Ne možemo sami riješiti problem"
Priznaje da građani sami ne mogu riješiti problem odnošenja opasnog otpada iz Gospića, samo državne institucije. Pa ipak, pita se koliko građani, nakon godina nemara i izbjegavanja odgovornosti, građani mogu tim istim institucijama vjerovati.
"Nažalost, mi ovaj problem ne možemo riješiti sami. Ne može doći pola Hrvatske ili cijela Lika i Gospić te uzeti lopatu u ruke, napravili bi još veću štetu. Dobro znamo to iz europskih primjera. Ovaj problem može se isključivo unutar institucija riješiti, mi smo tako i krenuli s djelovanjem.
"Ali isto tako je upitno koliko one institucije koje su prouzročile ovaj problem, koje ne pronalaze na sebi nikakvu odgovornost ili krivnju, mogu doista riješiti taj problem. I koliko mogu imati povjerenja građana", kaže Bušić.
"Ne želimo bilo koji postupak opstruirati, ali doista je vrijeme da se uhvatimo za neke konkretne rokove. Nemamo razloga vjerovati dok ne vidimo neke prve učinke."
Čitav razgovor pogledajte u videu.
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