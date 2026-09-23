Bušić: Nemamo razloga vjerovati institucijama dok ne vidimo neke prve učinke

"Molio bih medije i političare, s jedne i druge strane, da ovu situaciju ne iskorištavaju na teret građana, da ne stvaraju štetu. Istovremeno, mi moramo spriječiti eventualno buduću štetu i upravo zato hitno postupiti", kaže Vjekoslav Bušić pa dodaje da se problem opasnog otpada mogao riješiti na vrijeme, da su se slušali prigovori građana.