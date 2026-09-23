"Vidjet ćemo kako će to biti na javnoj nabavi, ali mi ćemo te rokove pokušati maksimalno skratiti ali trebat će sigurno godinu dana a možda i nešto više. I ostaje još otpad u objektima gdje je uskladišten i u ovom trenutku ne predstavlja opasnost. Njega ćemo kroz dodatni plan uklanjanja točno definirati jer tu postoji još i element da taj otpad treba izvući iz podruma, a utvrdili smo da ima i problema oko statike objekta tako da ćemo se tu morati malo više posvetiti pripremi", poručila je Čilić.