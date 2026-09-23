Totovec
Na odlagalištu kod Čakovca više od 20 tona nedopuštenog otpada?
Međimurje potresa slučaj mogućih nepravilnosti na čakovečkom odlagalištu Totovec. Prema tvrdnjama anonimnog svjedoka, ondje je unatoč zabrani zaprimljeno više od 20 tona otpada, navodno bez vaganja i izdavanja računa.
Oglas
Svjedok je redakciji ustupio fotografije i iznio tvrdnje o postupanju s procjednim vodama, navodi HRT. ČAKOM je internom kontrolom utvrdio dio nepravilnosti povezanih s prihvatom otpada, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a slučaj istražuju policija i Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu.
Više od 20 t otpada navodno dovezeno bez vaganja i računa
Fotografije koje je redakciji ustupila osoba koja zbog vlastite sigurnosti želi ostati anonimna prikazuju događaje povezane s dovozom otpada na odlagalište Totovec. Prema tvrdnjama svjedoka, kamioni su 27. lipnja ove godine ondje predali više od 20 tona otpada, navodno bez vaganja i izdavanja računa.
Takav bi dovoz bio protivan zabrani koju je ČAKOM uveo u listopadu prošle godine. Zbog smanjenog kapaciteta tog odlagališta, otpad smiju dovoziti samo ovlašteni davatelji javne usluge s područja Međimurja, a ne privatni prijevoznici.
Svjedok tvrdi i da postoje informacije prema kojima je na odlagalištu završavao otpad koji se ondje nije smio odlagati, uključujući otpad za koji postoje indicije da je imao opasna svojstva.
Procjedna voda miješala se s pitkom?
Uz prijave o prihvatu otpada, anonimni svjedok upozorio je i na moguće nepravilnosti u postupanju s procjednim vodama s odlagališta.
"Prema informacijama mojih izvora, procjedna voda ispuštala se na okolne zelene površine. Također, procjedna voda prije pojedinih laboratorijskih analiza miješala se s pitkom vodom, nakon čega su tako pripremljeni uzorci predavani na analizu", rekao je svjedok.
Sve je, prema prilogu, prijavljeno policiji, Državnom odvjetništvu i Državnom inspektoratu.
Voditelj odlagališta dobio otkaz
Prijave je zaprimila i direktorica ČAKOM-a Lidija Miše-Jalšovec, koja je naredila internu kontrolu. Dio nepravilnosti povezanih s prihvatom otpada utvrđen je, a prikupljena dokumentacija predana međimurskoj policiji.
Voditelj odlagališta Totovec dobio je otkaz. Ostaje pitanje je li djelovao samostalno ili su u moguće nepravilnosti bile uključene i druge osobe.
ČAKOM: Inspekcija nije utvrdila nekontrolirano ispuštanje procjednih voda
Iz ČAKOM-a navode da je vodopravna inspekcija 17. rujna obavila nadzor na odlagalištu. Pregledani su sustavi prikupljanja i odvodnje procjednih voda, bazen, sustav recirkulacije i sustav oborinskih voda.
"U zapisniku provedenog nadzora nije konstatirano nekontrolirano ispuštanje procjednih voda u okoliš. Na odlagalištu Totovec procjedne vode prikupljaju se u za to predviđenom bazenu i recirkuliraju na plohe odlagališta", navela je direktorica ČAKOM-a Lidija Miše-Jalšovec u pisanom odgovoru.
Dodala je da su nadležnim tijelima dostavljene i tvrdnje iz prijava koje upućuju na moguće postupanje drukčije od onoga što proizlazi iz dokumentacije i evidencija društva, kako bi ih neovisno provjerila.
Državni inspektorat do zaključenja televizijskog priloga nije potvrdio ni demantirao navode o mogućim nepravilnostima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas