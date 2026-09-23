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Totovec

Na odlagalištu kod Čakovca više od 20 tona nedopuštenog otpada?

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 18:21
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Gradsko odlagaliste otpada Totovec. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međimurje potresa slučaj mogućih nepravilnosti na čakovečkom odlagalištu Totovec. Prema tvrdnjama anonimnog svjedoka, ondje je unatoč zabrani zaprimljeno više od 20 tona otpada, navodno bez vaganja i izdavanja računa.

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Svjedok je redakciji ustupio fotografije i iznio tvrdnje o postupanju s procjednim vodama, navodi HRT. ČAKOM je internom kontrolom utvrdio dio nepravilnosti povezanih s prihvatom otpada, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a slučaj istražuju policija i Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu.

Više od 20 t otpada navodno dovezeno bez vaganja i računa

Fotografije koje je redakciji ustupila osoba koja zbog vlastite sigurnosti želi ostati anonimna prikazuju događaje povezane s dovozom otpada na odlagalište Totovec. Prema tvrdnjama svjedoka, kamioni su 27. lipnja ove godine ondje predali više od 20 tona otpada, navodno bez vaganja i izdavanja računa.

Takav bi dovoz bio protivan zabrani koju je ČAKOM uveo u listopadu prošle godine. Zbog smanjenog kapaciteta tog odlagališta, otpad smiju dovoziti samo ovlašteni davatelji javne usluge s područja Međimurja, a ne privatni prijevoznici.

Svjedok tvrdi i da postoje informacije prema kojima je na odlagalištu završavao otpad koji se ondje nije smio odlagati, uključujući otpad za koji postoje indicije da je imao opasna svojstva.

Procjedna voda miješala se s pitkom?

Uz prijave o prihvatu otpada, anonimni svjedok upozorio je i na moguće nepravilnosti u postupanju s procjednim vodama s odlagališta.

"Prema informacijama mojih izvora, procjedna voda ispuštala se na okolne zelene površine. Također, procjedna voda prije pojedinih laboratorijskih analiza miješala se s pitkom vodom, nakon čega su tako pripremljeni uzorci predavani na analizu", rekao je svjedok.

Sve je, prema prilogu, prijavljeno policiji, Državnom odvjetništvu i Državnom inspektoratu.

Voditelj odlagališta dobio otkaz

Prijave je zaprimila i direktorica ČAKOM-a Lidija Miše-Jalšovec, koja je naredila internu kontrolu. Dio nepravilnosti povezanih s prihvatom otpada utvrđen je, a prikupljena dokumentacija predana međimurskoj policiji.

Voditelj odlagališta Totovec dobio je otkaz. Ostaje pitanje je li djelovao samostalno ili su u moguće nepravilnosti bile uključene i druge osobe. 

ČAKOM: Inspekcija nije utvrdila nekontrolirano ispuštanje procjednih voda

Iz ČAKOM-a navode da je vodopravna inspekcija 17. rujna obavila nadzor na odlagalištu. Pregledani su sustavi prikupljanja i odvodnje procjednih voda, bazen, sustav recirkulacije i sustav oborinskih voda.

"U zapisniku provedenog nadzora nije konstatirano nekontrolirano ispuštanje procjednih voda u okoliš. Na odlagalištu Totovec procjedne vode prikupljaju se u za to predviđenom bazenu i recirkuliraju na plohe odlagališta", navela je direktorica ČAKOM-a Lidija Miše-Jalšovec u pisanom odgovoru.

Dodala je da su nadležnim tijelima dostavljene i tvrdnje iz prijava koje upućuju na moguće postupanje drukčije od onoga što proizlazi iz dokumentacije i evidencija društva, kako bi ih neovisno provjerila.

Državni inspektorat do zaključenja televizijskog priloga nije potvrdio ni demantirao navode o mogućim nepravilnostima.

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