Osjećate povezanost s poznatom osobom koju zapravo ne poznajete? Postoji riječ za to

“Parasocijalno” proglašeno je riječju godine Cambridgeova rječnika usred porasta “nezdravih” odnosa s celebrityjima
Ako se pitate zašto vam Taylor Swift nije odgovorila na objavu na društvenim mrežama u kojoj joj čestitate na zarukama, Cambridgeov rječnik ima riječ za vas: parasocijalno.
Definiran kao odnos “koji uključuje ili se odnosi na povezanost koju netko osjeća s poznatom osobom koju ne poznaje”, izraz parasocijalno izabran je za riječ godine, dok se ljudi sve više okreću chatbotovima, influencerima i slavnim osobama kako bi osjetili povezanost u svojim internetskim životima, piše Guardian.
Pojam se prvi put pojavio 1956., kada su sociolozi sa Sveučilišta u Chicagu promatrali TV gledatelje kako ulaze u “parasocijalne” odnose s osobama na ekranu, oponašajući veze koje imaju s obitelji i prijateljima – osim što je ovdje riječ bila o jednosmjernoj privrženosti. Mogućnosti za takve asimetrične odnose eksplodirale su u internetskoj eri, a društvene mreže i sada umjetna inteligencija pretvorili su nišni akademski izraz u pojam iz glavne struje.
“Parasocijalno hvata duh 2025. godine,” rekao je Colin McIntosh, urednik Cambridgeova rječnika. “Milijuni ljudi uključeni su u parasocijalne odnose; još više njih jednostavno je zaintrigirano njihovim porastom. Podaci to potvrđuju: na stranici Cambridgeova rječnika bilježimo nagle skokove pretraga za ‘parasocial’.”
Rječnik je među parasocijalne trenutke godine ubrojio zaruke Swift s NFL zvijezdom Travisom Kelceom i Lily Allen s njezinim ispovjednim albumom West End Girl, a spomenuo je i AI chatbote koji mnogima postaju povjerljivici, prijatelji ili romantični partneri.
Simone Schnall, profesorica eksperimentalne socijalne psihologije na Sveučilištu u Cambridgeu, rekla je kako su parasocijalni odnosi “preoblikovali fandom, slavne osobe i, s AI-jem, način na koji obični ljudi međusobno djeluju na internetu”.
Schnall navodi da su se ljudi okrenuli influencerima kako je povjerenje u mainstream i tradicionalne medije oslabilo, što može dovesti do “nezdravih i intenzivnih odnosa” s internetskim zvijezdama. U međuvremenu, parasocijalne veze sa slavnim osobama poput Swift mogu potaknuti opsesivna tumačenja stihova i žučne internetske rasprave.
Posebno su mladi osjetljivi na chatbotove koji nude iluziju odnosa.
“Parasocijalni trendovi poprimaju novu dimenziju jer mnogi tretiraju AI alate poput ChatGPT-a kao ‘prijatelje’, koji nude pozitivne afirmacije ili služe kao svojevrsna zamjena za terapiju,” rekla je.
Rječnik je ove godine dodao ili ažurirao i nekoliko AI-povezanih izraza – uključujući “slop”, pojam za masovno proizvedene, besmislene AI slike i videozapise koji zatrpavaju društvene mreže diljem svijeta. Drugi je “memeify”, čin pretvaranja slike u meme koji se brzo širi internetom.
