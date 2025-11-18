Osjećate povezanost s poznatom osobom koju zapravo ne poznajete? Postoji riječ za to

Pojam se prvi put pojavio 1956., kada su sociolozi sa Sveučilišta u Chicagu promatrali TV gledatelje kako ulaze u “parasocijalne” odnose s osobama na ekranu, oponašajući veze koje imaju s obitelji i prijateljima – osim što je ovdje riječ bila o jednosmjernoj privrženosti. Mogućnosti za takve asimetrične odnose eksplodirale su u internetskoj eri, a društvene mreže i sada umjetna inteligencija pretvorili su nišni akademski izraz u pojam iz glavne struje.