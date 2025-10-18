Oglas

antiautoritarne himne

Časopis Rolling Stone sastavio playlistu za "No Kings" prosvjede protiv Trumpa

author
N1 Info
|
18. lis. 2025. 17:03
no kings prosvjed
REUTERS / Leah Millis

Pravo na prosvjed obilježilo je Sjedinjene Američke Države od samog njihova osnutka. Upravo su prosvjedi doveli do stvaranja te nacije, a prosvjedovanje je i u samoj srži Prvog amandmana američkog ustava.

Oglas

Pravo na prosvjed u srži prvog amandmana američkog ustava


Čini se, međutim, da Donaldu Trumpu to baš i nije po volji, jer je više puta sugerirao da bi se medijske kuće koje izvještavaju o njemu trebale kazneno goniti, a njegova administracija poduzima korake kako bi suzbila neprofitne organizacije i druge koji prosvjeduju protiv njega.

Trump je to prošlog tjedna izrekao prilično izravno dok je potpisivao izvršnu naredbu kojom se kažnjava svakoga tko odluči prosvjedovati paljenjem američke zastave.

Oduzeli smo slobodu govora,“ rekao je tada američki predsjednik, a prenosi Rolling Stone.

Drugi veliki prosvjedni val

Ovog vikenda milijuni Amerikanaca izlaze na ulice diljem SAD-a kako bi prosvjedovali protiv sve represivnije administracije. To će biti drugi veliki prosvjedni val pokreta „No Kings“ ove godine, prvi se održao 14. lipnja — istog dana kada je predsjednik u Washingtonu, na svoj rođendan, organizirao vojnu paradu.

Republikanci su prosvjednike pokreta „No Kings“ prikazali kao antifa ekstremiste i antiameričke „teroriste“, ali malo je toga što je više domoljubno od korištenja prava na slobodu govora za prosvjed protiv autoritarne vlasti.

Glazba kao dio prosvjednih pokreta

Lisa Gilbert, supredsjednica organizacije Public Citizen, jedne od sudionica prosvjeda, izjavila je za Rolling Stone ovog tjedna:

„[Želimo] biti na liniji borbe, pažljivo i mirno iznositi svoje stavove. Jedino što u ovom trenutku ne smijemo biti jest – ustrašeni. Nećemo dopustiti da nas [Trump] zastraši i ušutka.“

Glazba je oduvijek bila neodvojiv dio prosvjednih pokreta kroz generacije, pa tako i danas. Rolling Stone je ranije ove godine objavio Top 100 prosvjednih pjesama svih vremena, prikazujući kako su umjetnici od Woodyja Guthrieja do Public Enemyja inspirirali milijune da se zauzmu za svoja prava — a uoči ovog vikenda i prosvjeda „No Kings“, sastavljena je nova playlista puna antiautoritarnih himni, u kojima omiljeni izvođači jasno i glasno poručuju: nema kraljeva.

Teme
SAD no kings playlista prosvjedi prosvjedi u SAD-u rolling stone

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ