Časopis Rolling Stone sastavio playlistu za "No Kings" prosvjede protiv Trumpa

Pravo na prosvjed obilježilo je Sjedinjene Američke Države od samog njihova osnutka. Upravo su prosvjedi doveli do stvaranja te nacije, a prosvjedovanje je i u samoj srži Prvog amandmana američkog ustava.
Oglas
Pravo na prosvjed u srži prvog amandmana američkog ustava
Čini se, međutim, da Donaldu Trumpu to baš i nije po volji, jer je više puta sugerirao da bi se medijske kuće koje izvještavaju o njemu trebale kazneno goniti, a njegova administracija poduzima korake kako bi suzbila neprofitne organizacije i druge koji prosvjeduju protiv njega.
Trump je to prošlog tjedna izrekao prilično izravno dok je potpisivao izvršnu naredbu kojom se kažnjava svakoga tko odluči prosvjedovati paljenjem američke zastave.
„Oduzeli smo slobodu govora,“ rekao je tada američki predsjednik, a prenosi Rolling Stone.
HAPPENING NOW: No Kings Day is officially underway! Hundreds have gathered outside the US embassy in London for a protest against the fascist Trump regime (Video: bruceh2299) pic.twitter.com/GDZjBVfMVy— Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025
Drugi veliki prosvjedni val
Ovog vikenda milijuni Amerikanaca izlaze na ulice diljem SAD-a kako bi prosvjedovali protiv sve represivnije administracije. To će biti drugi veliki prosvjedni val pokreta „No Kings“ ove godine, prvi se održao 14. lipnja — istog dana kada je predsjednik u Washingtonu, na svoj rođendan, organizirao vojnu paradu.
Republikanci su prosvjednike pokreta „No Kings“ prikazali kao antifa ekstremiste i antiameričke „teroriste“, ali malo je toga što je više domoljubno od korištenja prava na slobodu govora za prosvjed protiv autoritarne vlasti.
Glazba kao dio prosvjednih pokreta
Lisa Gilbert, supredsjednica organizacije Public Citizen, jedne od sudionica prosvjeda, izjavila je za Rolling Stone ovog tjedna:
„[Želimo] biti na liniji borbe, pažljivo i mirno iznositi svoje stavove. Jedino što u ovom trenutku ne smijemo biti jest – ustrašeni. Nećemo dopustiti da nas [Trump] zastraši i ušutka.“
Glazba je oduvijek bila neodvojiv dio prosvjednih pokreta kroz generacije, pa tako i danas. Rolling Stone je ranije ove godine objavio Top 100 prosvjednih pjesama svih vremena, prikazujući kako su umjetnici od Woodyja Guthrieja do Public Enemyja inspirirali milijune da se zauzmu za svoja prava — a uoči ovog vikenda i prosvjeda „No Kings“, sastavljena je nova playlista puna antiautoritarnih himni, u kojima omiljeni izvođači jasno i glasno poručuju: nema kraljeva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas