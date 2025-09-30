Pipsi rasprodali prva dva koncerta u Vintageu, ulaznice još za tri datuma

Zagrebački rockeri Pipschips&Videoclips rasprodali su prva dva od ukupno pet koncerata u Vintage Industrial Baru, koji će se održati od 26. do 30. prosinca, objavio je organizator koncerata agencija LAA.
Oglas
Ulaznice za nastupe 26. i 27. prosinca su rasprodane, dok su za ostale datume od još uvijek dostupne u prodaji. Organizatori ističu da je riječ o posljednjim dodanim datumima te da će to ujedno biti posljednji zagrebački koncerti benda prije najavljene duže pauze.
"Pipsi ovime postaju prvi bend u povijesti kluba sa Savske koji svira rezidenciju pet dana zaredom, sve od Božića do Nove godine", poručili su.
Publiku očekuju posebno pripremljene set liste za svaku večer, u kojima će bend predstaviti presjek iz više od 30 godina karijere. Na repertoaru će se naći brojni hitovi poput "Ljubav", "Malena", "Poštar lakog sna", "Nogomet", "Plači", "Supermama", "Većinom" i "Dinamo ja volim"...
Pipschips&Videoclips su prošle godine rasprodali tri uzastopna koncerta u zagrebačkom Boogaloo klubu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas