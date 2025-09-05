Poznato od čega je bolovao Giorgio Armani

U lipnju 2025. Armani je, po prvi put u desetljećima svoje neprekinute profesionalne prisutnosti, propustio Milanski tjedan mode zbog hospitalizacije uzrokovane bronhitisom koji je kasnije prepoznat kao glavna bolest protiv koje se borio. Također, samo nekoliko tjedana prije svog 91. rođendana ponovno je primljen u bolnicu zbog upale pluća. Nakon privremenog oporavka nastavio je kućno liječenje u Milanu, no njegovo se zdravlje sve više pogoršavalo.