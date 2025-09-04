Umro je Giorgio Armani

Armani, zgodan muškarac prodorno plavih očiju i srebrne kose, često je govorio da je poanta mode u tome da se ljudi osjećaju dobro u svojoj koži, odbijajući krutu odjeću. "To je moja slabost koja utječe i na moj život i na moj rad", rekao je za "Made in Milan", dokumentarni film Martina Scorsesea o njemu snimljen 1990. "Uvijek razmišljam o tome da nešto dodam ili nešto oduzmem. Uglavnom nešto oduzmem. Ne podnosim egzibicionizam.“