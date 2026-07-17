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Drama kod Plitvica: Automobil visio nad provalijom, dvoje djece helikopterom prebačeno u bolnicu

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N1 Info
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17. srp. 2026. 14:11
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HGSS
HGSS

U okolici Plitvičkih jezera u petak se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije.

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Kako je izvijestila Policijska uprava ličko-senjska, nesreća se dogodila na cesti u smjeru Poljanka, a na mjesto događaja upućeni su vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Vozilo je izvučeno oko 12.15 sati, nakon čega je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka.

Prema informacijama policije, djeca nisu životno ugrožena.

Okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.

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Teme
helikopter hitne hitna plitvička jezera prometna nesreća

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