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Drama kod Plitvica: Automobil visio nad provalijom, dvoje djece helikopterom prebačeno u bolnicu
U okolici Plitvičkih jezera u petak se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije.
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Kako je izvijestila Policijska uprava ličko-senjska, nesreća se dogodila na cesti u smjeru Poljanka, a na mjesto događaja upućeni su vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).
Vozilo je izvučeno oko 12.15 sati, nakon čega je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka.
Prema informacijama policije, djeca nisu životno ugrožena.
Okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.
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