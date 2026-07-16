Austrija je tako zabilježila najveći rast potrošnje energije za hlađenje između 2018. i 2024., veći od 1000 posto. Među članicama EU-a slijedi Češka s rastom od 244 posto, dok je Italija treća s povećanjem od 193 posto, što pokazuje da potražnja nastavlja rasti čak i u zemlji u kojoj su klima-uređaji već uobičajeni.