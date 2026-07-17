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treća službena kandidatura

Josip Varvodić i službeno predao kandidaturu za predsjednika HOO-a

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Hina
|
17. srp. 2026. 15:07
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N1

Predajom dokumentacije HOO-ovu Povjerenstvu za primitak kandidatura, čelnik Hrvatskog plivačkog saveza (HPS) dr. Josip Varvodić i službeno je postao kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

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Pregledom zaprimljenih dokumenata, pri čemu je HOO-ovu tročlanom povjerenstvu asistirala i glavna tajnica HPS-a Marija Luburić, utvrđena je valjanost kandidature.

Na upit o broju potpisa, kojim je podržana njegova predsjednička kandidatura, Varvodić je odgovorio kako je predao ograničen broj potpisa da se ne bi ljude izlagalo pritiscima te da se u svakom slučaju radi o dovoljnom broju potpisa.

Ovo je treća službena kandidatura za novog predsjednika pristigla u HOO, nakon što je prvu prof. dr. sc. Dragan Primorac osobno predao, a prim. dr. Miroslav Buljan iz Zagreba poštanskim načinom ao drugi istaknuo kandidaturu.

Izbor novog predsjednika HOO-a dogodit će se na sjednici Skupštine nacionalne olimpijske udruge 29. srpnja u Zagrebu. 

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