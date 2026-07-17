Ljetovanje bez gužvi
Ova regija proglašena je najpodcjenjenijom destinacijom za ljetni odmor
Nova studija izdvojila je manje razvikane ljetne destinacije koje putnicima nude atraktivan odmor daleko od najvećih turističkih gužvi.
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Nova studija tvrtkeEminent pokazala je koje su najpodcjenjenije ljetne destinacije u svijetu, a prvo mjesto pripalo je talijanskoj regiji Apuliji.
Istraživanje internetske trgovine prtljagom Eminent, analiziralo je više od 50 manje poznatih odredišta kako bi se utvrdilo koje su najpopularnije, ali i najpodcjenjenije ljetne destinacije na Instagramu. Na vrhu popisa našla se talijanska regija Apulija.
U istraživanju su destinacije odabrane prema tome koliko se često na društvenim mrežama spominju kao manje poznata alternativa popularnim turističkim odredištima. Nakon toga uspoređeni su ključni pokazatelji, među kojima su broj objava, broj posjetitelja, prosječne ljetne temperature, ponuda aktivnosti i cijene smještaja, prenosi Klix.ba.
Apulija, smještena na krajnjem jugu Italije, ima više od 16,2 milijuna objava na Instagramu koje prikazuju njezina slikovita bijela mjesta, tirkizno more i stoljetnu arhitekturu. Iako godišnje privuče oko 6,7 milijuna posjetitelja, i dalje je znatno manje opterećena turistima od najpoznatijih talijanskih odredišta. Prosječna ljetna temperatura u toj regiji iznosi oko 30 Celzijevih stupnjeva.
Studija je istaknula i povoljan omjer cijene i kvalitete koji Apulija nudi. Posjetiteljima je na raspolaganju 1.536 različitih atrakcija te više od 830 hotela za tjedni boravak u lipnju, dok prosječna cijena smještaja iznosi 639 dolara.
Iako je Apulija zauzela prvo mjesto, visoke ocjene dobilo je i nekoliko drugih svjetskih destinacija koje predstavljaju odličnu alternativu najposjećenijim turističkim središtima. Na drugom mjestu nalazi se japanska Okinawa, koju zbog tirkiznog mora i tropskih plaža često nazivaju azijskim Karibima. Na Instagramu ima 14 milijuna hashtagova, a putnicima nudi znatno mirniji odmor u usporedbi s Tokijom i Kyotom.
Treće mjesto pripalo je još jednoj talijanskoj destinaciji – Sardiniji, čije plaže, arheološka nalazišta i prirodne ljepote imaju 9,6 milijuna objava na Instagramu, iako otok posjećuje znatno manje turista nego talijanski kopneni dio. Na popisu se našao i južnokorejski Busan s više od pet milijuna fotografija njegovih plaža i panorame, a zahvaljujući pristupačnim cijenama smještaja predstavlja mirniju alternativu užurbanom Seulu.
Deset najbolje ocijenjenih destinacija za one koji žele izbjeći najveće turističke gužve su:
- Apulija, Italija – 16,2 milijuna hashtagova na Instagramu
- Okinawa, Japan – 14 milijuna
- Sardinija, Italija – 9,6 milijuna
- Busan, Južna Koreja – 5,1 milijun
- Gdanjsk, Poljska – 4,8 milijuna
- Torino, Italija – 4,4 milijuna
- Kapadokija, Turska – 3,6 milijuna
- Nara, Japan – 3,5 milijuna
- Menorka, Španjolska – 3,4 milijuna
- La Paz, Meksiko – 2,9 milijuna.
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