Ova regija proglašena je najpodcjenjenijom destinacijom za ljetni odmor

Iako je Apulija zauzela prvo mjesto, visoke ocjene dobilo je i nekoliko drugih svjetskih destinacija koje predstavljaju odličnu alternativu najposjećenijim turističkim središtima. Na drugom mjestu nalazi se japanska Okinawa, koju zbog tirkiznog mora i tropskih plaža često nazivaju azijskim Karibima. Na Instagramu ima 14 milijuna hashtagova, a putnicima nudi znatno mirniji odmor u usporedbi s Tokijom i Kyotom.