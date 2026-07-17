Žive u Kongu
VIDEO / Nakon 20 godina otkrivena nova vrsta majmuna: Imaju narančaste usne
Znanstvenici su nakon gotovo dva desetljeća istraživanja potvrdili postojanje nove vrste majmuna koja živi u prašumama Demokratske Republike Kongo.
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Nakon gotovo 20 godina istraživanja znanstvenici su potvrdili postojanje dosad nepoznate vrste majmuna koja nastanjuje prašume Demokratske Republike Kongo. Ovu životinju karakteriziraju crno krzno, tamno lice i izražene ružičasto-narančaste usne, a zbog života visoko u krošnjama drveća iznimno ju je teško uočiti, piše BBC.
Zaštitari prirode prvi su put primijetili ovog neobičnog primata 2008. godine u Nacionalnom parku Lomami, no tada su uspjeli snimiti samo jednu mutnu fotografiju. Novo opažanje deset godina kasnije potaknulo je međunarodni tim znanstvenika na sustavno istraživanje vrste. Terenskim promatranjima, zvučnim snimkama, fotografijama i genetskim analizama potvrđeno je da je riječ o dosad nepoznatoj vrsti, koja je dobila naziv Colobus congoensis.
To je tek peta novootkrivena vrsta afričkog majmuna u posljednjih 75 godina. Iako su lokalni stanovnici ovu životinju dugo poznavali pod imenom Likweli, tek su znanstvena istraživanja pokazala da se genetski dovoljno razlikuje kako bi bila svrstana u zasebnu vrstu.
Istraživači navode da su ovi majmuni izrazito plašljivi te većinu vremena provode visoko u krošnjama gustih tropskih šuma. Tijekom istraživanja razgovarali su s mještanima u 52 sela u blizini njihova staništa, ali su samo stanovnici osam sela ikada vidjeli ove životinje.
Nova vrsta pripada skupini kolobusa, afričkih majmuna bez palčeva koji se pretežno hrane lišćem. Znanstvenici smatraju daimaju važnu ulogu u šumskom ekosustavu jer pridonose širenju i klijanju sjemenja.
Pretpostavlja se da njihove jarko obojene usne služe za međusobno prepoznavanje ili privlačenje partnera. Ovi se majmuni oglašavaju karakterističnim dubokim rikom koji se često može čuti, iako ih je rijetko moguće vidjeti.
Budući da ih se lovi zbog mesa, istraživači se nadaju da će službeno priznavanje nove vrste pridonijeti njezinoj boljoj zakonskoj zaštiti. Sljedeći koraci uključuju procjenu brojnosti populacije i detaljnije istraživanje njihova ponašanja.
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