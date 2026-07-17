Zaštitari prirode prvi su put primijetili ovog neobičnog primata 2008. godine u Nacionalnom parku Lomami, no tada su uspjeli snimiti samo jednu mutnu fotografiju. Novo opažanje deset godina kasnije potaknulo je međunarodni tim znanstvenika na sustavno istraživanje vrste. Terenskim promatranjima, zvučnim snimkama, fotografijama i genetskim analizama potvrđeno je da je riječ o dosad nepoznatoj vrsti, koja je dobila naziv Colobus congoensis.