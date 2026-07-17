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KOALICIJA VOLJNIH DA VLADAJU

Matić o Njemačkoj u groznici: Od krize Volkswagena do AfD-a koji juriša na vlast

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N1 Info
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17. srp. 2026. 16:01
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Novinar DW-a Srećko Matić, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, komentirao je posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Njemačkoj te stanje na njemačkoj društveno-političkoj sceni i gospodarsku krizu u toj zemlji

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n1 tv srećko matić video

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