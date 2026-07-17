Božinović: Kundid je kršio zakon i odbio Vladu koja je najviše investirala u vojsku

Ponovio je da se u tom slučaju kršio zakon i da mu je teško razumljivo da netko ne može ili mu je netko zabranio doći na sastanak s predsjednikom Vlade, i to Vlade koja je toliko investirala u Hrvatsku vojsku, a planovi za daljnje investiranje u modernizaciju Hrvatske vojske su toliki da se to ne može usporediti s bilo kojom Vladom prije aktualne. Hrvatska vojska i policija su prioriteti Vlade kada govorimo o sigurnosnom sustavu, a postoje događaji iz povijesti poput Oluje u kojima nema mjesta nikakvom politiziranju, istaknuo je Božinović.