ZAGONETNI PLANET
Znanstvenici u čudu: Nakon "zmajevih ljuski" otkrivena nova neobična struktura na Marsu
NASA-in rover Curiosity gotovo 14 godina nakon slijetanja na Mars i dalje istražuje Crveni planet, a najnovija promatranja otkrila su neobičnu strukturu na njegovoj površini koja je iznenadila znanstvenike.
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No, što je zapravo riječ? Zašto površina izgleda tako? I kako je moguće da se na Marsu pojavila struktura nalik pčelinjem saću?
Zašto je otkriće važno?
Riječ je o još jednoj od brojnih zagonetki koje Mars i dalje skriva. Iako su istraživači ovo područje prvo uočili iz orbite, priznaju da ih je izgled formacija iznenadio kada ih je Curiosity snimio iz neposredne blizine, objavili su u službenom blogu misije.
Osim neobične teksture nalik saću, područje je prekriveno i tamnim stijenama čije podrijetlo također nije poznato.
Znanstvenici razmatraju nekoliko mogućih objašnjenja. Jedna je mogućnost da su se stijene odlomile s viših slojeva i s vremenom dospjele na sadašnju lokaciju. Druga je da su izbačene tijekom drevnog udara koji je stvorio krater Gale. Ne isključuje se ni mogućnost da je riječ o meteoritima koji su stigli iz svemira i završili na površini Marsa.
Novi misteriji
Slične tamne stijene već su ranije pronađene na Marsu, a sadržavale su minerale poput nikla, koji je čest u meteoritima, ali rijedak u marsovskim stijenama. Ipak, još nije poznato jesu li i ove stijene istog podrijetla ili su nastale u nekom drugom događaju.
Dok Mars nastavlja otkrivati nove misterije, znanstvenici razvijaju i nove metode njihova istraživanja. Daljnja promatranja trebala bi pomoći u objašnjavanju i neobičnih struktura nalik saću i tamnih stijena razasutih oko njih.
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