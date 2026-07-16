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ZAGONETNI PLANET

Znanstvenici u čudu: Nakon "zmajevih ljuski" otkrivena nova neobična struktura na Marsu

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N1 Info
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16. srp. 2026. 20:14
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NASA
NASA

NASA-in rover Curiosity gotovo 14 godina nakon slijetanja na Mars i dalje istražuje Crveni planet, a najnovija promatranja otkrila su neobičnu strukturu na njegovoj površini koja je iznenadila znanstvenike.

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Curiosity je prišao području koje je prethodno uočeno iz orbite oko Marsa te snimio formacije koje izgledaju poput saća. Površina je ispunjena gotovo identičnim poligonalnim oblicima koji stvaraju uzorak nalik tapeti ili tepihu, javlja portal Space.

No, što je zapravo riječ? Zašto površina izgleda tako? I kako je moguće da se na Marsu pojavila struktura nalik pčelinjem saću?

Zašto je otkriće važno?

Riječ je o još jednoj od brojnih zagonetki koje Mars i dalje skriva. Iako su istraživači ovo područje prvo uočili iz orbite, priznaju da ih je izgled formacija iznenadio kada ih je Curiosity snimio iz neposredne blizine, objavili su u službenom blogu misije.

Osim neobične teksture nalik saću, područje je prekriveno i tamnim stijenama čije podrijetlo također nije poznato.

Znanstvenici razmatraju nekoliko mogućih objašnjenja. Jedna je mogućnost da su se stijene odlomile s viših slojeva i s vremenom dospjele na sadašnju lokaciju. Druga je da su izbačene tijekom drevnog udara koji je stvorio krater Gale. Ne isključuje se ni mogućnost da je riječ o meteoritima koji su stigli iz svemira i završili na površini Marsa.

Novi misteriji

Slične tamne stijene već su ranije pronađene na Marsu, a sadržavale su minerale poput nikla, koji je čest u meteoritima, ali rijedak u marsovskim stijenama. Ipak, još nije poznato jesu li i ove stijene istog podrijetla ili su nastale u nekom drugom događaju.

Dok Mars nastavlja otkrivati nove misterije, znanstvenici razvijaju i nove metode njihova istraživanja. Daljnja promatranja trebala bi pomoći u objašnjavanju i neobičnih struktura nalik saću i tamnih stijena razasutih oko njih.

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