Znanstvenici u čudu: Nakon "zmajevih ljuski" otkrivena nova neobična struktura na Marsu

Znanstvenici razmatraju nekoliko mogućih objašnjenja. Jedna je mogućnost da su se stijene odlomile s viših slojeva i s vremenom dospjele na sadašnju lokaciju. Druga je da su izbačene tijekom drevnog udara koji je stvorio krater Gale. Ne isključuje se ni mogućnost da je riječ o meteoritima koji su stigli iz svemira i završili na površini Marsa.