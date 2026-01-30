Zvijezda filma "Sam u kući", umrla u 71. godini

Danny Moloshok/REUTERS / Danny Moloshok

Catherine ‌O'Hara, glumica koja je osvojila Emmyja za ulogu ekscentrične Moire Rose u seriji "Schitt's Creek", umrla je u 71. godini, objavio je njezin menadžer.

Među ostalim ulogama, O'Hara je također utjelovila Kate McCallister, majku lika Macaulaya ​Culkina u filmu "Sam u kući" te Deliju Deetz u filmu "Bubimir".

BBC, pozivajući se na priopćenje agencije Creative Artists Agency, izvještava da je glumica umrla u petak u svome domu u Los Angelesu nakon kratke bolesti.

Uloga Rose u seriji "Schitt's Creek" donijela joj je nagradu za najbolju glumicu u kategoriji komedije na dodjeli Zlatnih globusa 2021. godine.