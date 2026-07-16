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Želite prozračne uštipke bez viška ulja? Sve ovisi o jednom detalju
Jednostavan trik može spriječiti da uštipci upiju ulje i ostanu mekani iznutra te hrskavi izvana.
"Prozračni" uštipci s jogurtom omiljen su izbor za doručak, no samo ako ne upiju previše ulja. Masno tijesto može pokvariti cijeli dojam, a ključ uspjeha nije u složenom receptu, nego u pravilnoj temperaturi ulja.
Ako ulje nije dovoljno zagrijano, tijesto će upiti masnoću poput spužve. Prije prženja dovoljno je vrh drvene kuhače uroniti u ulje – ako se oko drveta počnu stvarati mjehurići, ulje je spremno. Brzo prženje stvara tanku koricu koja sprječava upijanje ulja pa uštipci ostaju lagani i mekani, piše Krstarica.
Zašto jogurt daje meko tijesto, a soda ga podiže?
Kiselina iz jogurta reagira sa sodom bikarbonom i pritom nastaju sitni mjehurići ugljikova dioksida koji prozračuju tijesto. Zahvaljujući tome, uštipci dobivaju mekanu i prozračnu unutrašnjost bez upotrebe kvasca i čekanja da tijesto naraste.
Preporučuje se koristiti punomasni jogurt s 3,2 posto mliječne masti. Rjeđi i nemasni jogurt stvara prerijetko tijesto koje se tijekom prženja brzo razlijeva po tavi.
Priprema tijesta
Sve sastojke pripremite prije nego što uključite štednjak. Tijesto bi trebalo biti gušće nego što se na prvi pogled čini.
Ako je smjesa prerijetka, uštipci će se raspadati tijekom prženja. Kada tijesto zahvatite žlicom, trebalo bi polako skliznuti, a ne curiti poput smjese za palačinke.
Brašno dodajte postupno jer pola litre jogurta ne zahtijeva uvijek jednaku količinu. Nakon što zamiješate tijesto, ostavite ga pet minuta kako bi soda bikarbona počela djelovati. Na površini će se ubrzo pojaviti sitni mjehurići.
Trikovi za uspješne uštipke
Prije nego što zahvatite tijesto, metalnu žlicu umočite u vruće ulje. Tako će smjesa lako skliznuti sa žlice, bez lijepljenja, a uštipci će dobiti pravilan, okrugao oblik. Na suhoj žlici tijesto se zadržava i otežava rad.
Nemojte pržiti više od pet ili šest uštipaka odjednom. Ako je tava pretrpana, temperatura ulja naglo pada, zbog čega tijesto počinje upijati više masnoće. Uštipke okrenite čim poprime zlatnosmeđu boju, otprilike nakon minute i pol sa svake strane.
Nakon prženja nemojte ih slagati jedne na druge. Posložite ih u jednom sloju na papirnati ubrus kako bi para mogla izlaziti, a korica ostala hrskava.
Kako pripremiti uštipke bez viška ulja?
Ulje zagrijte na oko 180 stupnjeva, pržite manje količine odjednom i koristite gusto, punomasno tijesto s jogurtom. Dovoljno vruće ulje brzo stvara koricu koja sprječava upijanje masnoće pa uštipci ostaju hrskavi izvana i prozračni iznutra.
Zašto uštipci ostanu sirovi u sredini?
Najčešći razlog je previsoka temperatura ulja. Vanjski dio tada prebrzo potamni, dok unutrašnjost ostane nedovoljno pečena. U tom slučaju smanjite jačinu vatre i pržite ih malo dulje.
Može li se tijesto pripremiti unaprijed?
Ne preporučuje se. Soda bikarbona već nakon petnaestak minuta gubi dio svoje učinkovitosti, pa je najbolje tijesto pripremiti neposredno prije prženja kako bi uštipci bili što prozračniji.
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