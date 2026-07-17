Šef CIA-e: Putinovi vojnici na bojištu prežive u prosjeku između 20 i 30 minuta

Govoreći na summitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji, Ratcliffe je rekao: "Ono što bih rekao jest da su naši obavještajni podaci u skladu s nekim izvješćima otvorenih izvora koja ste možda vidjeli u Ukrajini. Dakle, prosječni životni vijek ruskog regruta, koji trenutno stiže na bojno polje u Ukrajini, procjenjuje se na između 20 i 30 minuta."