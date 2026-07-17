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Rat u Ukrajini

Šef CIA-e: Putinovi vojnici na bojištu prežive u prosjeku između 20 i 30 minuta

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N1info
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17. srp. 2026. 15:10
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John Ratcliffe
ALEX WONG, Getty Images/AFP

Šef CIA-e John Ratcliffe izjavio je da ruski vojnici koji se bore u Ukrajini na bojištu u prosjeku prežive između 20 i 30 minuta.

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Ruski vojnici koji ratuju protiv Ukrajine na bojištu u prosjeku prežive između 20 i 30 minuta, izjavio je direktor CIA-e John Ratcliffe, piše Independent.

Govoreći na summitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji, Ratcliffe je rekao: "Ono što bih rekao jest da su naši obavještajni podaci u skladu s nekim izvješćima otvorenih izvora koja ste možda vidjeli u Ukrajini. Dakle, prosječni životni vijek ruskog regruta, koji trenutno stiže na bojno polje u Ukrajini, procjenjuje se na između 20 i 30 minuta."

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su u Ukrajini izbili prosvjedi nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio ministra obrane Mihaila Fedorova, koji je tu dužnost obnašao svega šest mjeseci, nakon sukoba između reformskog krila i glavnog kijevskog generala.

Tijekom kratkog mandata Fedorov je nastojao preustrojiti ukrajinsku vojsku u učinkovitiju borbenu silu, a pripisuju mu se i pozitivne reforme koje je proveo.

Tridesetpetogodišnji tehnološki stručnjak javno je ušao u sukob s načelnikom ukrajinskih oružanih snaga, generalom Oleksandrom Sirskim, kojeg je optužio za poticanje intriga, blokiranje njegovih inicijativa i sabotiranje njegova rada. Kao mogući nasljednik spominje se aktualni ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.

Nakon Fedorovljeve smjene, stotine ljudi okupile su se na ulicama Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tražeći njegovo ponovno imenovanje.

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