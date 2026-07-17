Rat u Ukrajini
Šef CIA-e: Putinovi vojnici na bojištu prežive u prosjeku između 20 i 30 minuta
Šef CIA-e John Ratcliffe izjavio je da ruski vojnici koji se bore u Ukrajini na bojištu u prosjeku prežive između 20 i 30 minuta.
Oglas
Ruski vojnici koji ratuju protiv Ukrajine na bojištu u prosjeku prežive između 20 i 30 minuta, izjavio je direktor CIA-e John Ratcliffe, piše Independent.
Govoreći na summitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji, Ratcliffe je rekao: "Ono što bih rekao jest da su naši obavještajni podaci u skladu s nekim izvješćima otvorenih izvora koja ste možda vidjeli u Ukrajini. Dakle, prosječni životni vijek ruskog regruta, koji trenutno stiže na bojno polje u Ukrajini, procjenjuje se na između 20 i 30 minuta."
Njegova izjava dolazi u trenutku kada su u Ukrajini izbili prosvjedi nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio ministra obrane Mihaila Fedorova, koji je tu dužnost obnašao svega šest mjeseci, nakon sukoba između reformskog krila i glavnog kijevskog generala.
Tijekom kratkog mandata Fedorov je nastojao preustrojiti ukrajinsku vojsku u učinkovitiju borbenu silu, a pripisuju mu se i pozitivne reforme koje je proveo.
Tridesetpetogodišnji tehnološki stručnjak javno je ušao u sukob s načelnikom ukrajinskih oružanih snaga, generalom Oleksandrom Sirskim, kojeg je optužio za poticanje intriga, blokiranje njegovih inicijativa i sabotiranje njegova rada. Kao mogući nasljednik spominje se aktualni ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.
Nakon Fedorovljeve smjene, stotine ljudi okupile su se na ulicama Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tražeći njegovo ponovno imenovanje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas