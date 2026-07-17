Alarm u KBC-u Split: Zbog rekordnog broja bolovanja bolnica se okreće stranim radnicima

"Bilo bi nerealno i neodgovorno ne razmišljati o tome jer zdravstvene zaštite ne može biti bez čistih prostorija. Definitivno smo iscrpili sve mogućnosti na domaćem tržištu rada: uporno ponavljamo natječaje na kojima se ne pojavljuju kandidati, što je očito bumerang turizma. Dodatna okolnost jest povećan broj bolovanja u ljetnim mjesecima, što smo primijetili, ali nismo ovlašteni dovoditi u pitanje, pa nam je ukupno sve teže organizirati rad naših službi", rekao je Tportalu Dolić.