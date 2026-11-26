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Najsmrtonosnija ruta: Više od 2000 migranata preko noći stiglo na Kanare
Više od 2.120 migranata stiglo je u posljednja 24 sata na Kanarske otoke u pretrpanim plovilima, izvijestila je u srijedu španjolska služba za pomorsko spašavanje.
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"Kanarski otoci više ne mogu izdržati. Suočavamo se s dosad nezabilježenim migracijskim pritiskom”, napisao je predsjednik regionalne vlade Fernando Clavijo na društvenoj mreži X.
Dodao je da je zatražio hitan sastanak s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. "Ti ljudi dolaze u Europu i nije pravedno da se sami suočavamo s dramom takvih razmjera”, poručio je.
Porod tijekom plovidbe
Tijekom opasnog putovanja iz zapadne Afrike jedan je migrant pronađen mrtav u plovilu, dok je druga migrantica tijekom plovidbe rodila, priopćila je služba za pomorsko spašavanje.
Broj dolazaka u jednom danu premašio je prethodni rekord od približno 1.500 migranata, zabilježen prije dva tjedna.
Većina plovila pristala je uz otok El Hierro, s oko 11.400 stanovnika, a koji je postao jedno od glavnih europskih ulaznih mjesta za migrante iz zapadne Afrike.
Španjolski premijer Pedro Sánchez, kojeg u nedjelju čekaju parlamentarni izbori, izjavio je da je Europi potreban sveobuhvatan pristup migracijama, koji uključuje snažniju kontrolu granica i suradnju s vlastima Senegala i Gambije.
Atlantska ruta - jedna od najsmrtonosnijih
Istodobno je istaknuo kako Španjolska treba "otvoriti zakonite migracijske putove” za strane radnike u sektorima koji se suočavaju s nedostatkom kvalificirane radne snage, poput građevinarstva i stanogradnje.
Atlantska ruta iz zapadne Afrike prema Kanarskim otocima jedna je od najsmrtonosnijih migracijskih ruta na svijetu. Unatoč uzburkanom moru, snažnim morskim strujama i velikim udaljenostima, migranti njome pokušavaju stići do španjolskog teritorija.
Broj dolazaka obično raste tijekom jesenskih mjeseci, kada su vremenski i morski uvjeti na toj ruti uglavnom povoljniji za plovidbu.
Do kraja studenoga ove godine na Kanarske otoke stigla su ukupno 28.103 migranta, što je više nego tijekom cijele prošle godine, ali još uvijek manje od povijesnog rekorda od 46.843 dolaska zabilježenog 2024. godine.
U posljednja dva mjeseca na arhipelag je stiglo gotovo 21.000 migranata.
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