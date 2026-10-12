DOŠAO SA SUPRUGOM
Posrnuli glumac pred sudom: Optužen za tri silovanja i više spolnih delikata
Britanski komičar i glumac Russell Brand pojavio se na sudu u Londonu uoči početka suđenja na kojem se suočava s optužbama za silovanja i seksualne napade, koje odbacuje.
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Brand (51) optužen je za tri kaznena djela silovanja, tri kaznena djela seksualnog napada i jedan slučaj nedoličnog seksualnog napada, za koje se tereti da ih je počinio između 1999. i 2009. godine.
Suđenje na sudu Southwark Crown trebalo bi početi u ponedjeljak odabirom članova porote. Brand se na ranijim ročištima izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice.
Na sud je stigao odjeven u tamnoplavo odijelo i sa sunčanim naočalama, u pratnji supruge Laure, piše BBC. Njegov dolazak privukao je velik broj predstavnika medija, a očekuje se da bi suđenje moglo trajati do deset tjedana.
Posljednjih godina posvetio se podcastu
Brand je tijekom 2000-ih bio često prisutan na britanskim televizijskim ekranima, a bio je poznat po ekscentričnom stilu i izgledu. Radio je i kao radijski voditelj na BBC-ju te glumio u nizu filmova, među kojima je i komedija "To je rock'n'roll!" iz 2010. godine.
Posljednjih godina usmjerio se na podcast, a trenutačno živi na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Šest žena tereti ga za kaznena djela povezana sa seksualnim napadima počinjenima u razdoblju od 1999. do 2009. godine. Brand negira sve optužbe.
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