šestogodišnjak
Tragedija u Podgorici: Pronađeno tijelo dječaka koji je upao u rijeku
Zapovjednik Službe zaštite i spašavanja Marko Radulović izjavio je za agenciju MINA da su građani oko dva sata locirali tijelo djeteta, nakon čega su ga pripadnici Službe izvukli.
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Tijelo šestogodišnjeg djeteta koje je u petak upalo u Ribnicu u Podgorici pronašli su građani, a iz rijeke su ga izvukli pripadnici Službe zaštite i spašavanja, priopćio je voditelj operativnih jedinica Službe zaštite i spašavanja Marko Radulović.
On je agenciji MINA rekao da su građani oko dva sata locirali tijelo djeteta, nakon čega su ga pripadnici Službe izvukli, pišu Vijesti.me.
U potragu su se u subotu uključili i ronioci Regionalnog centra Bijela, dok su, uz dodatne ekipe Službe zaštite i spašavanja, pomoć u potrazi pružili pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore i građani.
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