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božo kovačević

Analitičar: U Francuskoj je na djelu veliki raskol između očekivanja građana i Macronove politike

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N1 Info
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02. lis. 2026. 15:03
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Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić komentirao je val učeničkih i studentskih prosvjeda koji se širi Francuskom. Smatra da aktualni nemiri nisu samo posljedica problema u obrazovnom sustavu, nego još jedna manifestacija dublje političke i društvene krize u zemlji.

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