Analitičar: U Francuskoj je na djelu veliki raskol između očekivanja građana i Macronove politike

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić komentirao je val učeničkih i studentskih prosvjeda koji se širi Francuskom. Smatra da aktualni nemiri nisu samo posljedica problema u obrazovnom sustavu, nego još jedna manifestacija dublje političke i društvene krize u zemlji.

Podijeli

Oglas