sve češći napadi
Poljska vraća u funkciju skloništa iz Hladnog rata: "Nisam mislila da će do ovoga doći“
Poljski grad Lublin stavio je u funkciju sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata dok Rusija pojačava napade na Ukrajinu, sa simboličnom preinakom koja odražava promjenu u percipiranim prijetnjama: njegov izlaz za slučaj opasnosti sada je usmjeren prema zapadu, a ne prema istoku.
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Poljska, nekad dio sovjetskog bloka, a danas članica NATO-a, u povećanoj je pripravnosti nakon nekoliko upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor.
Stanovnici istočnih regija upozoreni su da potraže sklonište tijekom ruskih zračnih napada na susjednu Ukrajinu.
Uzbune su postale sve uobičajeniji dio života u blizini granice. Prošlog je tjedna regionalna televizijska postaja prekinula prijenos uživo na otprilike 20 minuta nakon što su se novinari evakuirali u sklonište tijekom upozorenja na zračni napad.
Među dostupnim skloništima je modernizirani objekt ispod prostorija gradskog autobusnog prijevoznika MPK u Lublinu. Izgrađen sredinom 1980-ih na vrhuncu hladnoratovskih napetosti, nadograđen je kako bi zadovoljio trenutačne standarde.
"Pruža utočište za 200 ljudi do 72 sata, osiguravajući pristup zraku, vodi i struji neovisno o vanjskim energetskim mrežama", rekao je za Reuters Kamil Rzad, inspektor civilne obrane pri MPK Lublin.
Poljska prisiljena podizati zrakoplove
Ipak, mnogi stanovnici i dalje nisu sigurni gdje bi potražili utočište u slučaju napada.
Vlada procjenjuje broj skloništa na oko 2000, što je dovoljno za prihvat oko 300.000 ljudi. Poljska također ima više od 86.000 skloništa koja nude nižu razinu zaštite kao što su podrumi, podzemne garaže ili stanice podzemne željeznice, a opskrbljuju oko 23 milijuna ljudi.
"Zapravo sumnjam da uopće imamo sklonište. Vjerojatno bih otrčala u podrum ili vlastitu kupaonicu", rekla je 77-godišnja Elzbieta Woznica.
"Dugi niz godina navikla sam na mir i tišinu. Nisam mogla zamisliti da bi se ovako nešto moglo dogoditi", dodala je.
Premijer Donald Tusk rekao je nedavno da se ruska vojna kampanja u Ukrajini sve više približava granici Ukrajine s Poljskom.
"Opet smo prisiljeni dizati naše zrakoplove, iz noći u noći i iz dana u dan, jer su ruski napadi u blizini granice postali stalna pojava", rekao je Tusk na sastanku vlade.
"Ostajemo potpuno usredotočeni na to da se ništa nepovoljno ne dogodi s poljske strane", rekao je poljski premijer.
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