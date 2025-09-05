Kandidata je više
Tko će naslijediti Armanijevo bogatstvo od 12 milijardi dolara?
Modni dizajner Giorgio Armani preminuo je u 92. godini. Vijest je potvrdila njegova kompanija kratkim priopćenjem: "S beskrajnom tugom, Armani grupa objavljuje smrt svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage: Giorgia Armanija".
Bio je samoproglašeni radoholičar, uključen u svaki aspekt svog brenda i modnih revija. Nakon objave njegove smrti, navodno će kontrola nad kultnom Armani grupom biti podijeljena između šest pažljivo odabranih nasljednika, piše Daily Mail, a prenosi City Magazine.
Sada se ljubitelji mode pitaju tko će biti njegov nasljednik i tko bi mogao naslijediti njegovo bogatstvo vrijedno više milijardi dolara.
Tko nasljeđuje bogatstvo?
Kompanija je zarađivala 2,7 milijardi dolara godišnje, a Armanijevo carstvo vrijedilo je više od 12,1 milijardi dolara, uključujući odjeću, modne dodatke, namještaj, parfeme, kozmetiku, knjige, cvijeće pa čak i čokolade.
U kolovozu je Armani za Financial Times izjavio da želi da među njegovim nasljednicima budu njegovi suradnici i obitelj. Armani, koji je imao veze i s muškarcima i sa ženama, nije imao djece i nikada se nije ženio.
Izvješća kompanije i medija sugeriraju da su među njegovim nasljednicima Armanijeva sestra Rosanna, njegove dvije nećakinje, jedan nećak, njegov partner i desna ruka Leo Del’Orco, kao i humanitarna zaklada.
Ti su nasljednici već članovi upravnog odbora kompanije i navodno će dobiti dionice prema statutu koji je Armani uspostavio 2016. Njegove nećakinje i nećak zauzimaju visoke pozicije u luksuznoj modnoj kući.
"Moji planovi za nasljeđivanje sastoje se od postupnog prijenosa odgovornosti koje sam uvijek ja obavljao na one koji su mi najbliži", rekao je tada Armani, imenujući Del’Orca, koji vodi muški dizajn, kao i svoju obitelj i cijeli radni tim.
Armanijev životni partner
Armanijev životni partner Del’Orco vodi mušku modu za sve kolekcije kuće, uključujući Giorgio Armani, Emporio Armani i Armani Exchange.
Del’Orco, koji se smatrao članom obitelji, logičan je nasljednik. Iako je Armani rijetko govorio o svojim vezama i tvrdio da je ravnodušan prema ljubavi, rekao je da mu je najbliža osoba Del’Orco i da su godinama živjeli zajedno.
Premda su očito bili bliski, nikada nisu javno isticali svoju vezu. U Armanijevoj biografiji Per Amore iz 2022. dao je rijetko objašnjenje: "On je osoba kojoj sam povjerio svoje najintimnije misli – osobne, poslovne i druge – koje je zadržao za sebe s velikom diskrecijom". Par nije bio u braku, ali Armani je otkrio da nosi "prekrasan prsten s dijamantom".
Članovi obitelji
Još jedna nasljednica, Armanijeva sestra Rosanna, također je imala ulogu u njegovu modnom carstvu. Giorgio je imao i brata Sergija. Oboje su bili uključeni u obiteljski brend, a Rosanna je čak bila model u Armanijevoj proljetno/ljetnoj kampanji 1979.
Nećakinja pokojnog dizajnera, Silvana Armani, koja je radila uz svog ujaka na ženskim kolekcijama, također je visoko na listi za nasljeđivanje. Roberta Armani je još jedna opcija, jer su bile prilično bliske. Čak je napustila filmsku karijeru kako bi postala njegova direktorica za odnose s javnošću i često ga je predstavljala.
Vjerojatno bi ovi članovi obitelji mogli naslijediti njegovo impresivno bogatstvo i nekretnine, uključujući kuće u Milanu, Toskani, Saint-Tropezu, Antigvi i New Yorku. Legendarni dizajner posjedovao je košarkaški klub Olimpia Milano, kao i svoj "brod iz snova" – megajahtu dugu 60 metara, vrijednu 60 milijuna dolara, čija je izgradnja trajala 30 mjeseci.
