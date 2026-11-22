REUTERS/Janis Laizans

Obitelji i putnici čekaju u redovima kako bi iz Rusije prešli u Estoniju prije nego što 1. prosinca bude zatvoreno svih pet cestovnih graničnih prijelaza. Odluka je uslijedila nakon navodnog pokušaja sabotaže iza kojeg stoji Rusija, ali je izazvala i zabrinutost među ljudima koji imaju rodbinu s obje strane granice.

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Ljudi s kovčezima, ruksacima i plastičnim vrećicama okupljaju se u ruskom pograničnom gradu Ivangorodu, nadajući se da će prijeći u Estoniju prije nego što ta baltička zemlja sljedećeg mjeseca zatvori svoju kopnenu granicu s Rusijom.

Redovi pokazuju posljedice odluke koja neće utjecati samo na prekogranična putovanja nego i na obitelji čiji članovi žive s različitih strana granice.

Estonija, članica NATO-a i Europske unije, objavila je 20. studenoga da će od 1. prosinca obustaviti cestovni promet na svih pet graničnih prijelaza s Rusijom. Ograničenje bi trebalo ostati na snazi šest mjeseci, nakon čega će vlada ponovno procijeniti sigurnosnu situaciju i odlučiti hoće li ga produljiti ili izmijeniti, piše Euronews.

Zašto Estonija zatvara granicu?

Odluka je uslijedila nakon pokušaja podmetanja požara u prostorijama estonskog proizvođača dronova Threod Systems u Viimsiju, sjeverno od Tallinna, 14. studenoga.

Prema navodima estonske Službe unutarnje sigurnosti, iza pokušaja napada stoji ruska vojna obavještajna služba GRU. Privedeno je osam latvijskih državljana, za koje istražitelji sumnjaju da su bili regrutirani za provedbu operacije. Osoblje zaduženo za sigurnost tvrtke interveniralo je prije nego što je nastala znatnija šteta.

Estonske vlasti opisale su incident kao dio šireg obrasca sabotaža i neprijateljskih aktivnosti usmjerenih protiv njihove zemlje i drugih europskih država. Vlada je priopćila da će zatvaranje granice otežati ruskim obavještajnim službama regrutiranje ljudi koji prelaze u Estoniju i utjecanje na njih, kao i pomoći u sprječavanju zaobilaženja sankcija.

Moskva je odbacila optužbe. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov opisao ih je kao neutemeljene, dok je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova optužila Estoniju za kršenje prava ruskih državljana i zaprijetila političkim i diplomatskim protumjerama.

Zaharova je također usporedila planirano zatvaranje granice s podizanjem nove željezne zavjese.

Obitelji razdvojene granicom

Za ljude koji žive u pograničnom području odluka ima posljedice koje daleko nadilaze sigurnosnu politiku.

Narva, estonski grad s više od 50.000 stanovnika, nalazi se neposredno nasuprot Ivangorodu, s druge strane rijeke Narve. Dva grada imaju dugogodišnje obiteljske, društvene i gospodarske veze, a mnogi stanovnici imaju rodbinu s obje strane granice.

REUTERS/Janis Laizans

Granični prijelaz koristili su i ljudi koji su iz drugih europskih zemalja putovali prema Sankt Peterburgu.

Rusija je u veljači 2024. obustavila promet vozila preko graničnog prijelaza Narva, ali pješaci su nastavili prelaziti granicu.

Gradonačelnik Narve Jaan Toots pozvao je estonsku vladu da razmotri humanitarne iznimke za stanovnike koji moraju posjetiti starije članove obitelji, prisustvovati pogrebima ili riješiti druga hitna obiteljska pitanja.

Upozorio je i na gospodarske posljedice za grad, uključujući moguće gubitke za lokalne hotele, restorane i poduzeća.

Očekuje se da će zatvaranje granice utjecati i na zaposlenost u regiji, gdje su granični policajci i carinici dio lokalne radne snage.

Broj prelazaka granice već je naglo pao

Broj ljudi koji putuju između Estonije i Rusije znatno se smanjio od početka rata u Ukrajini.

REUTERS/Janis Laizans

Prema podacima estonske javne radiotelevizije ERR, godišnji broj prelazaka granice pao je s više od četiri milijuna prije 2022. na oko 760.000 u 2026. godini. Od toga je približno 447.000 prelazaka zabilježeno na graničnom prijelazu Narva – Ivangorod, prema podacima koje prenosi AFP.

Reuters je izvijestio da su ruski državljani ove godine ostvarili 307.000 prelazaka granice, dok su estonski državljani ostvarili 175.000, a vlasnici finskih putovnica 54.000 prelazaka.

Planirana ograničenja primjenjivat će se na svih pet cestovnih graničnih prijelaza: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa i Saatse. Željeznički teretni promet nastavit će se odvijati, uz postojeća ograničenja i carinske kontrole.

Putnici će morati koristiti alternativne pravce kroz susjedne zemlje, osobito Latviju, iako će putovanja vjerojatno postati dulja i skuplja.

Za one koji nemaju pristup automobilu putovanje zrakoplovom moglo bi postati jedina praktična alternativa.

Zatvaranje je zasad planirano na šest mjeseci, a ne na neodređeno vrijeme. Estonska vlada poručuje da će nakon tog razdoblja ponovno razmotriti mjeru, ovisno o sigurnosnoj situaciji.