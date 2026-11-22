Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uz suglasnost Vlade kod banaka će se zadužiti Grad Senj, općine Radoboj, Davor te Sveti Filip i Jakov, kao i Hrvatske ceste kako bi financirali svoje kapitalne projekte poput izgradnje centra za starije osobe, projekata komunalne i prometne infrastrukture te investicija u državne ceste.

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Vlada je dala prethodnu suglasnost Hrvatskim cestama za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu do 110.000.000 eura, uvećano za kamate, naknade i troškove, radi financiranja projekata i plana poslovanja društva u 2026. godini.

Kreditom se planiraju podmiriti obveze za postojeće kredite Europske investicijske banke u iznosu od 4.252.367 eura, HBOR-a od 2.035.878 eura te više kredita kod komercijalnih banaka u iznosu od 22.533.259 eura.

Ostatkom iznosa od 81.178.494 eura podmirit će se obveze za najbitnije projekte, među kojima su poveznica Požege na autocestu u dionici Brestovac Požeški – čvorište Godinjak, podravski ipsilon u dionicama Farkaševac – Bjelovar te Križevci – Kloštar Vojakovački – Koprivnica te podravska brza cesta na dionici od Nuštra do Vukovara.

Između ostalog, financirat će se i obilaznica Vukovara, brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina, cestovno povezivanje juga Dalmacije, povezivanje autocesta s državnim cestama te projekti investicijskog održavanja i rekonstrukcije državnih cesta.

Prema usvojenom financijskom planu Hrvatskih cesta, u 2026. godini planirano je zaduženje u iznosu od 228.500.442 eura, pokrenuta je nabava planiranih financijskih sredstava te su zatražene ponude za dugoročni kredit u visini do 110.000.000 eura.

Odabrana je ponuda HBOR-a u iznosu od 110.000.000 eura, koja se sastoji od fiksne kamate od 2,93 posto godišnje i jednokratne naknade u iznosu od 50.000 eura.

Kredit će se otplaćivati šestomjesečno, pri čemu je prvi datum otplate 30. travnja 2027., a konačni rok dospijeća 31. listopada 2036.

Za iznos kredita Vlada je također dala državno jamstvo u korist HBOR-a.

Grad Senj financirat će Centar za starije osobe

Grad Senj također je dobio suglasnost da se zaduži kod HBOR-a i to na iznos od 6.500.000 eura kako bi financirao kapitalni projekt izgradnje i opremanja Centra za starije osobe Senj.

Kredit će otplaćivati 10 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,38 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Općina Radoboj zadužit će se kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.100.000 eura, a kreditom će financirati uređenje sportsko-rekreacijskog centra, asfaltiranje javnih putova i nogostupa, kupnju zemljišta i poslovnih prostora te uređenje i izgradnju parkirališta.

I Radoboj će kredit otplaćivati 10 godina, uz poček od šest mjeseci, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,52 posto te jednokratnu naknadu za odobrenje zahtjeva u visini 0,10 posto od ugovorenog iznosa kredita.

Općina Sveti Filip i Jakov uzet će kredit od 2.000.000 eura kod Hrvatske poštanske banke te će tim sredstvima financirati kapitalni projekt vodovodizacije i fekalne odvodnje na području Općine.

Rok otplate kredita je 15 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,45 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,20 posto od iznosa kredita.

Što se tiče Općine Davor, ona se zadužuje kod Zagrebačke banke u iznosu od 1.000.000 eura kako bi financirala projekt završetka prometne i komunalne infrastrukture u poslovno-gospodarskoj zoni, a financirat će i izgradnju sportskog borilišta, odnosno terena, i opremanje sportske građevine Davor.

Kredit će otplaćivati sedam godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu 3M EURIBOR + 0,98 postotnih bodova, koja na dan 16. lipnja 2026. iznosi 3,10 posto, i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,10 posto od ugovorenog iznosa kredita.