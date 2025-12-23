Princ Harry odbacio kraljevsku titulu: Na polo turnir stigao kao Harry Wales

Nakon što je njegov stric Andrew Mountbatten-Windsor ostao bez titule princa, sada se bez iste u javnost i pojavio i Harry, koji je tijekom sudjelovanja na polo turniru odbacio titulu
'Harry je predstavljen kao Harry Wales, bez ikakva spomena kraljevske titule. Niti jednom', otkrio je izvor ekskluzivno za Page Six. Vojvoda od Sussexa navodno je želio ostati 'ispod radara' i jednostavno uživati u sportu sa svojim bliskim prijateljem, profesionalnim polo igračem Nachom Figuerasom.
Ono što nikome nije jasno je zašto je Harry odlučio koristiti prezime Wales, s obzirom na to da on i njegova supruga Meghan Markle formalno koriste Sussex kao svoje prezime, prenosi Tportal.
Harry, rođen kao Njegova Kraljevska Visost Princ Henry od Walesa, inače se koristio imenom Harry Wales dok je služio u britanskoj vojsci, po dugogodišnjoj kraljevskoj tradiciji u kojoj prinčevi i princeze koriste teritorijalni naziv svog oca kao prezime. Princ William također je koristio Wales tijekom vojne službe, a sada nosi titulu princa od Walesa nakon što je njihov otac, kralj Charles III, zasjeo na tron.
Ipak, pokojna kraljica Elizabeta II dodijelila je Harryju i Meghan titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa nakon njihovog vjenčanja 2018. godine. Dvije godine kasnije, par se povukao iz kraljevskih dužnosti, no na službenoj web stranici i dalje se predstavljaju kao 'Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa'.
Meghan, domaćica Netflixovog showa With Love, Meghan, potvrdila je da koristi prezime Sussex umjesto Markle. Par je odlučan u korištenju svojih titula za sebe i djecu, unatoč povlačenju iz kraljevskih dužnosti i preseljenju u SAD 2020. godine. U intervjuu za 60 Minutes 2023., Anderson Cooper je upitao Harryja zašto nisu odrekli svoje titule, na što je on odgovorio: 'A koja bi razlika bila?'
Izvor je, pak, ovog lipnja otkrio da je Harry razmatrao mogućnost da uzme djevojačko prezime svoje pokojne majke, princeze Diane, Spencer, zbog dugotrajnih nesuglasica s članovima kraljevske obitelji.


