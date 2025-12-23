Princ Harry odbacio kraljevsku titulu: Na polo turnir stigao kao Harry Wales

Meghan, domaćica Netflixovog showa With Love, Meghan, potvrdila je da koristi prezime Sussex umjesto Markle. Par je odlučan u korištenju svojih titula za sebe i djecu, unatoč povlačenju iz kraljevskih dužnosti i preseljenju u SAD 2020. godine. U intervjuu za 60 Minutes 2023., Anderson Cooper je upitao Harryja zašto nisu odrekli svoje titule, na što je on odgovorio: 'A koja bi razlika bila?'