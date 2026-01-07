Orešković odgovorila Plenkoviću: U tom slučaju ustavne suce i predsjednika Vrhovnog suda - nećemo izabrati

Na pitanje naše Nataše Božić Šarić kako se kriterij stručnosti i meritornosti, koji se navodi kod imenovanja diplomata, uklapa u političku logiku “dva naša, jedan njihov” kod sudova, premijer je odgovorio kako se to “vrlo jasno poklapa”, uz ocjenu da je prošle godine bilo “cirkusa” koji se više neće tolerirati. Dodao je i da će, bez obzira na političke okolnosti, svi izabrani kandidati biti kvalificirani.