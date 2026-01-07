Orešković odgovorila Plenkoviću: U tom slučaju ustavne suce i predsjednika Vrhovnog suda - nećemo izabrati

Raspravu o izboru predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i popunjavanju triju upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu dodatno je zaoštrila odluka HDZ-a da ta dva procesa poveže. Premijer Andrej Plenković poručio je kako će se u izbor čelne osobe Vrhovnog suda ići samo ako se ustavni suci biraju po načelu 2:1 – dvoje iz kvote parlamentarne većine, jedan iz oporbe.
"Dva naša, jedan njihov" u Ustavnom sudu
Vladajući tvrde da im je cilj do travnja popuniti sva tri mjesta na Ustavnom sudu te izabrati predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda po modelu koji je, kako kažu, dosad funkcionirao. Novinarska pitanja bila su usmjerena upravo na to uvjetovanje, odnosno politički kriterij pri izboru sudaca.
Na pitanje naše Nataše Božić Šarić kako se kriterij stručnosti i meritornosti, koji se navodi kod imenovanja diplomata, uklapa u političku logiku “dva naša, jedan njihov” kod sudova, premijer je odgovorio kako se to “vrlo jasno poklapa”, uz ocjenu da je prošle godine bilo “cirkusa” koji se više neće tolerirati. Dodao je i da će, bez obzira na političke okolnosti, svi izabrani kandidati biti kvalificirani.
Oštru reakciju na takav pristup uputila je saborska zastupnica Dalija Orešković.
"Ultimatum i diktat jednog čovjeka"
“Ne znam što je premijer jeo tijekom blagdana, ali poremetilo mu je svijest o tome gdje su granice njegovih ovlasti i čemu služi oporba u demokratskim državama.
U demokratskim državama oporba ne pristaje na ultimatume i diktat jednog čovjeka.
Plenkovićevo ‘samo ako’ demonstracija je sile i autokracije. Hrvatska ne voli ni silu ni autokraciju, a ova Plenkovićeva ionako već predugo traje.
Na ovakvu ucjenu premijera, treba odgovoriti da u tom slučaju ustavne suce i predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda nećemo izabrati.
Hrvatskim građanima ne trebaju institucije koje služe autokratskom i koruptivnom režimu jedne stranke i jednog čovjeka koji su si umislili da imaju vječnu pretplatu na vlast u državi.”
Orešković tako izravno odbacuje mogućnost dogovora pod uvjetima koje postavlja premijer, poručujući da oporba ne smije sudjelovati u, kako kaže, političkoj ucjeni koja potkopava demokratske standarde i neovisnost institucija.
