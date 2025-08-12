Oglas

prepijan ili premamuran

VIDEO / Intervju s Ozzyem: "18 puta sam pao vozački, jednom se i onesvijestio na semaforu"

N1 Info
12. kol. 2025. 16:24
Ozzy Osbourne
Andy Buchanan / AFP

Nesreća nije ostavila ozbiljnije posljedice, nitko nije ozbiljnije stradao, ali Ozzy je odmah zaključio da je bolje - prestati voziti.

Pjevač legendarnog hard rock benda Black Sabath Ozzy Osbourne preminuo je u dobi od 76 godina.

U video isječku s emisije The Howard Stern Show, Ozzy je priznao da je čak 19 puta pokušavao položiti vozački ispit prije nego što je uspio. Nakon brojnih neuspjeha, napokon je dobio vozačku dozvolu u dobi od 60 godina.

Pao u nesvijest na semaforu

Ozzy je objasnio da je glavni razlog tome što je u većini slučajeva bilo "ili previše pijan ili mamuran", priznavši kako se na ispite pojavljivao nespreman.

Jednom je čak pao u nesvijest dok je čekao na semaforu tijekom testa, a kada se probudio – ispitivačica ga nije uspjela ni probuditi da nastave s ispitom.

Iako je godinama vozio razne automobile ilegalno i bez dozvole, tek je nakon što se pojavio trijezan i sabran uspio proći test. Iz 19. pokušaja.

No Ozzy nije dugo uživao u vozačkom stažu. Naime, odustao je od vožnje nakon što je 2010. godine razbio novi Ferrari 458 Italia.

Nesreća nije ostavila ozbiljnije posljedice, nitko nije ozbiljnije stradao, ali Ozzy je odlučio da je bolje preseliti se na stražnje sjedalo limuzine ili SUV-a. Od te nesreće nije vozio…

Teme
ferrari 458 italia ozzy osbourne vozački vozački ispit

