Merz sazvao izvanredni summit s Trumpom i Zelenskim!

N1 Info
11. kol. 2025. 16:44
Michael Kappeler / POOL / AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz sazvao je za srijedu izvanredni virtualni summit s europskim liderima, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Sastanak se održava uoči summita na Aljasci između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o ratu u Ukrajini koji se održava u petak, 15. kolovoza.

Prema riječima glasnogovornika njemačke vlade, virtualni summit fokusirat će se na opcije pritiska na Rusiju, pitanja ukrajinskih teritorija koje je zauzela Rusija, sigurnosna jamstva za Kijev i redoslijed mogućih mirovnih pregovora, javlja POLITICO.

Merz i drugi europski čelnici traže da Putin prvo pristane na prekid vatre prije nego što se krene u bilo kakve mirovne pregovore ili dogovore o razmjeni teritorija između Moskve i Kijeva.

Virtualni sastanci započet će u srijedu u 14 sati, najprije jednosatnom raspravom u kojoj će sudjelovati čelnici Finske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Poljske, predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća, Zelenski te glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Zatim će, od 15 sati, uslijediti jednosatna rasprava između europskih lidera i Zelenskog, uz sudjelovanje Trumpa i njegova potpredsjednika J.D.-a Vancea.

Teme
donald trump friedrich merz volodimir zelenski

