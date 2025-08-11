Merz sazvao izvanredni summit s Trumpom i Zelenskim!

Njemački kancelar Friedrich Merz sazvao je za srijedu izvanredni virtualni summit s europskim liderima, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Oglas
Sastanak se održava uoči summita na Aljasci između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o ratu u Ukrajini koji se održava u petak, 15. kolovoza.
Prema riječima glasnogovornika njemačke vlade, virtualni summit fokusirat će se na opcije pritiska na Rusiju, pitanja ukrajinskih teritorija koje je zauzela Rusija, sigurnosna jamstva za Kijev i redoslijed mogućih mirovnih pregovora, javlja POLITICO.
🚨 BREAKING: German Chancellor Friedrich Merz is convening an emergency virtual summit on Wednesday with European leaders, US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 11, 2025
🔗 https://t.co/3udDAFf6Sy pic.twitter.com/8H9plpMkDI
Što traže?
Merz i drugi europski čelnici traže da Putin prvo pristane na prekid vatre prije nego što se krene u bilo kakve mirovne pregovore ili dogovore o razmjeni teritorija između Moskve i Kijeva.
Virtualni sastanci započet će u srijedu u 14 sati, najprije jednosatnom raspravom u kojoj će sudjelovati čelnici Finske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Poljske, predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća, Zelenski te glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
Zatim će, od 15 sati, uslijediti jednosatna rasprava između europskih lidera i Zelenskog, uz sudjelovanje Trumpa i njegova potpredsjednika J.D.-a Vancea.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas