VIDEO / Ne tako privatan razgovor Donalda i Melanije: Ona odmahivala glavom, on u nju upirao prstom

Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump u utorak navečer snimljeni su u, čini se, uzavreloj raspravi u predsjedničkom helikopteru Marine One.
Oglas
Svađa predsjednika i prve dame?
Kamera Sky Newsa snimila je par kako sjedi jedno nasuprot drugomu dok su slijetali na južni travnjak Bijele kuće nakon posjeta Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.
Na snimci se vidi da Melania tijekom razgovora odmahuje glavom i gestikulira rukama, a Trump ju je u jednom trenutku prekinuo, pritom upirući prstom u nju.
Nakon što je završio razgovor, par je izašao iz helikoptera i prošetao se preko južnog travnjaka držeći se za ruke, a predsjednik je usput mahnuo novinarima, prenosi Dnevnik.
Idiots are trying to make something out of nothing. Trump asks Melania which tie to wear, mainstream media reports: ‘Domestic drama!’ …— Russian Market (@runews) September 26, 2025
Meanwhile Macron gets slapped by his uncle = vacation day for journalists pic.twitter.com/EcYVTYzr22
Posjet New Yorku praćen tehničkim poteškoćama
Ni njihov posjet New Yorku nije protekao bez problema. Neposredno prije Trumpova govora pred Općom skupštinom UN-a pokretne stepenice kojima su se on i Melania željeli popeti na gornji kat prestale su raditi, pa su uspon morali odraditi pješice.
Osim toga, tijekom govora pred UN-om blesimetar je prestao raditi.
"Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi", rekao je Trump i nasmijao okupljene pa dodao: "Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim blesimetrom u velikoj nevolji."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas