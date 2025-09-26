Oglas

uzavrela rasprava

VIDEO / Ne tako privatan razgovor Donalda i Melanije: Ona odmahivala glavom, on u nju upirao prstom

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 10:07
donald trump i melania trump
REUTERS/Al Drago

Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump u utorak navečer snimljeni su u, čini se, uzavreloj raspravi u predsjedničkom helikopteru Marine One.

Svađa predsjednika i prve dame?

Kamera Sky Newsa snimila je par kako sjedi jedno nasuprot drugomu dok su slijetali na južni travnjak Bijele kuće nakon posjeta Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Na snimci se vidi da Melania tijekom razgovora odmahuje glavom i gestikulira rukama, a Trump ju je u jednom trenutku prekinuo, pritom upirući prstom u nju.

Nakon što je završio razgovor, par je izašao iz helikoptera i prošetao se preko južnog travnjaka držeći se za ruke, a predsjednik je usput mahnuo novinarima, prenosi Dnevnik.

Posjet New Yorku praćen tehničkim poteškoćama

Ni njihov posjet New Yorku nije protekao bez problema. Neposredno prije Trumpova govora pred Općom skupštinom UN-a pokretne stepenice kojima su se on i Melania željeli popeti na gornji kat prestale su raditi, pa su uspon morali odraditi pješice.

Osim toga, tijekom govora pred UN-om blesimetar je prestao raditi.

"Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi", rekao je Trump i nasmijao okupljene pa dodao: "Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim blesimetrom u velikoj nevolji."

donald trump melania trump

