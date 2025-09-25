Ovako će izgledati tramvajska pruga preko Jarunskog mosta: Ukupno 11 novih stanica

Kako se navodi u dokumentaciji, planirana je gradnja ceste s dva kolnička traka, kao i posebnim trakovima za lijeve i desne skretače, te obostranim pješačko-biciklističkim stazama, a uključen je i odvojeni zeleni koridor za tramvajsku prugu. Koliko će prometnih trakova imati Vatikanska ulica, utvrdit će se prometnim analizama, a predviđa se i mogućnost denivelacije križanja Jadranske avenije i nove ceste.