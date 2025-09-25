proširenje tramvajske mreže
Ovako će izgledati tramvajska pruga preko Jarunskog mosta: Ukupno 11 novih stanica
Buduća prometnica, stoji u projektnom zadatku dostupnom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, pružat će se od Jadranske avenije do križanja s produljenom Vrapčanskom ulicom, čija je gradnja također u planu. Taj je sustav u Generalni urbanistički plan ucrtan još prije 40 godina, a trebao bi uvelike pomoći u rasterećenju prometa na zapadu metropole.
Nova Vatikanska do bolnice u Blatu
Raspisan je natječaj za idejni projekt za novu Vatikansku, dio prometnog sustava koji bi ZET-ovu mrežu trebao dovesti do buduće bolnice u Blatu. Što se tiče tračnica, one se moraju isplanirati ne samo po Vatikanskoj nego i u cijelom potezu od Savskog gaja, gdje se uspostavlja novi tramvajski rotor, do Horvaćanske ceste.
Bit će to gradska avenija široka 40 i duga 1600 metara, a sredinom će ići tramvajska pruga. Nova je Vatikanska ulica planirana kao dio prometnog sustava koji će povezati buduću bolnicu u Blatu sa zapadnim jarunskim mostom i Horvaćanskom cestom, a nedavno je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta u svrhu dobivanja lokacijske dozvole, prenosi Večernji.
Da namjerava graditi most namijenjen automobilima i tramvajima, najavio je lanjskog lipnja gradonačelnik Tomislav Tomašević , a raspisivanjem natječaja za projektiranje Vatikanske, ali i pruge do Horvaćanske ulice učinjeni su i prvi konkretni koraci u realizaciji tog projekta.
Moguća denivelacija Jadranske
Kako se navodi u dokumentaciji, planirana je gradnja ceste s dva kolnička traka, kao i posebnim trakovima za lijeve i desne skretače, te obostranim pješačko-biciklističkim stazama, a uključen je i odvojeni zeleni koridor za tramvajsku prugu. Koliko će prometnih trakova imati Vatikanska ulica, utvrdit će se prometnim analizama, a predviđa se i mogućnost denivelacije križanja Jadranske avenije i nove ceste.
"Idejnim projektom mora biti obrađena prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, tramvajska pruga s kontaktnom i kabelskom mrežom te eventualno potrebnom ispravljačkom stanicom kao i sva postojeća i buduća komunalna infrastruktura. Treba biti definirana i fazna gradnja", piše u opisu zadatka za projektante.
Kako stoji u projektnom zadatku koji je ZET izradio u srpnju, pruga će se graditi u dvije dionice. Prva će ići Jadranskom i Vatikanskom te završavati na križanju buduće Vrapčanske ulice, gdje se predviđa i gradnja tramvajske okretnice Blato.
Ukupno 11 novih stanica i novo ZET-ovo spremište
U prvoj dionici planira se šest tramvajskih stanica, Savski gaj – rotor, Ulica Vice Vukova, Blato, Sveučilišna bolnica istok i zapad i Vrapčanska/Vatikanska ulica – navodi se u dokumentu.
Druga etapa obuhvaća gradnju pruge po produljenoj Vrapčanskoj i preko jarunskog mosta, a završavat će na križanju s Horvaćanskom ulicom. Na njoj se pak predviđa pet tramvajskih stajališta, i to Vrapčanska/Vatikanska, Priobalna, Vrbje, Jarunska te Horvaćanska.
Tramvajske će stanice međusobno biti udaljene između 350 i 950 metara, a duž cijele trase do Horvaćanske uredit će se i autobusna stajališta.
Usto se u Blatu planira graditi novo ZET-ovo spremište za tramvaje, i to na velikoj zelenoj površini uz buduću bolnicu.
Tri jarunska mosta
Tomašević je, podsjetimo, lanjskoga lipnja kazao da kani graditi ne jedan nego tri jarunska mosta. Prvi, najbliži Jadranskoj aveniji, bit će pješačko-biciklistički, a drugi, zapadni, namijenjen je cestovnom i tramvajskom prometu. Trebao bi biti 625 metara dug i imati širinu od 40 metara, a njegova će gradnja prema procjeni stajati 70 milijuna eura.
Treći most, onaj kod Savske Opatovine, predviđen je samo za automobile, a zbog lošeg statusa imovinsko-pravnih odnosa, potrebe arhitektonsko-urbanističkog natječaja i gradnje spojnih cesta, s realizacijom tog projekta moći će se krenuti najranije 2031.
Pješačko-biciklistički i cestovno-tramvajski mostovi trebali bi pak biti dovršeni do 2028.
Reagirali na produljenje ulice
U slučaju projekta zapadnog jarunskog mosta, lanjskoga su prosinca stanovnici toga dijela grada reagirali na nacrte koji uključuju proširenje i produljenje Jarunske ulice. Počeli su i potpisivati peticiju protiv zahvata, ali je dogradonačelnica Danijela Dolenec ubrzo demantirala da je to u planu.
U postojećem GUP-u postoji prometnica koja je produžetak Jarunske kako bi omogućila eventualno spajanje s mostom, ali mi je ne namjeravamo realizirati – kazala je.
