O skupštini UN-a
Rakić: Nitko od govornika u UN-u nije rekao ovo, čak ni Trump
Stručnjakinja za vanjsku politiku i novinarka Mirjana Rakić, gostovala je u Novom danu s Hrvojem Krešićem. Komentirala je govor Donalda Trumpa pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, te odnos Kine i SAD-a s naglaskom na politike vezane uz klimatske promjene.
Svjetski čelnici okupili su se u New Yorku na Općoj skupštini UN-a kojom je dominirao govor američkog predsjednika Donalda Trumpa. O govoru koji je trajao mnogo duže od predviđenih 15 minuta, u kojem je Trump oštro napao europske čelnike i Ujedinjene narode, nakon što mu je zakazao teleprompter, Mirjana Rakić je komentirala:
"Ja vjerujem da je i taj teleprompter radio, da bi govor trajao sat vremena. On je showmen, i on je tako prikazao na taj način da on može, da je to jedna snažna zemlja, a on je njen lider, i da ima pravo reći sve što misli. I to je tu on očešljao cijeli svijet, počevši s Amerikom, gdje je rekao sve same pluseve, ovo je zlatno doba Amerike", navodeći i ratove koje je spriječio: "On je to pobrojao uvjeren da mu slijedi Nobelova nagrada."
Trump je očitao bukvicu i Velikoj Britaniji i Europskoj uniji
"A što se tiče zapravo pravih kriza, on osporava klimatske promjene. Rekavši kako treba i dalje koristiti ono što imate, očitao je bukvicu Velikoj Britaniji što ne koristi naftu Sjevernog mora, a agresiju Rusije na Ukrajinu - on je to rekao na način da je zapravo očitao bukvicu Europskoj uniji."
Zamoljena da komentira dinamiku Ujedinjenih naroda, Rakić je rekla:
"Činjenica je da Opća skupština reprezentativno tijelo svih zemalja. Svaka zemlja gleda svoje interese, ali i kome se priklanjaš u određenom trenutku. Tu Europa šepa jer je mnoge stvari propustila kroz svoje politike. Ono što je zanimljivo, nitko od ovih govornika nije rekao da izlazi iz UN-a i da ga treba ukinuti, čak ni Trump koji je osporio apsolutno sve čemu UN služi, ne spominjući da je on i uzrok i simptom svega toga, jer sjedi u Vijeću sigurnosti."
"Vijeće sigurnosti je to koje dirigira u kojem smjeru će ići UN. Ono što je Trump napravio je da je zatvorio dotok novca humanitarnim organizacijama, jer to može napraviti, a Europi očitao bukvicu, što se tiče i klimatskih promjenama i imigranata. Imigranti su njemu pojam broj jedan jer ove godine imaju nula posto dolazaka imigranata u Ameriku. Što ne čudi, ako izvedete vojsku na ulice, i lovite ljude po ulici da će to biti nula."
Komentirala je govor kineskog predsjednika u kojem je pozvao na klimatsku suradnju i zelenu tranziciju, te njegovu snažnu privrženost Pariškom sporazumu iz kojeg je Trump izašao:
"Svaka rečenica Xi Jinpinga je odgovor Donaldu Trumpu zapravo. Prije svega spominjanje Pariškog sporazuma iz kojeg je Trump izašao, tvrdeći da je nebuloza uopće govoriti o klimatskim promjenama, čega se Kina i dalje drži, 10 godina od potpisivanja sporazuma. I smatra da to jest budućnost svijeta. Trebamo imati stalno na umu da to govori čelnik zemlje od milijardu i 400 milijuna ljudi, i ako se on obvezuje da će smanjiti emisiju stakleničkih plinova do 10% to je jako puno. I uvesti te suvremene tehnologije u energetici do 30% (obnovljivi izvori energije), što je također Trump rekao da je preskupo i besmisleno. To je govor koji je postavio Kinu vrlo visoko u odnosu na Sjedinjene Američke Države."
