VIDEO / Oscari u sjeni Trumpa: Od voditelja do glumaca - svi su imali poruku za predsjednika
Po drugi put u ovom stoljeću, dodjela Oscara održana je u ranoj fazi američkog rata na Bliskom istoku.
Voditelj Conan O’Brien i prezenter Jimmy Kimmel s pozornice su se rugali Donaldu Trumpu. Na crvenom tepihu zvijezde su se mogle vidjeti s bedževima na kojima je pisalo „ICE OUT“. A kada je Javier Bardem uručivao nagradu za najbolji međunarodni film, glumac je rekao: „Ne ratu. I sloboda Palestini.“
I premda Trumpovo ime tijekom večeri nije izravno spomenuto, podtekst je bio kolektivno ignoriranje predsjednika od strane industrije s kojom je dugo u sukobu. A Hollywood se nije libio spustiti razinu, piše POLITICO.
O’Brien je, rekavši da stoji na pozornici „kazališta ima-mali-penis“, dodao: „Da vidimo hoće li svoje ime staviti ispred toga“, aludirajući na predsjednikovu odluku da krajem prošle godine svoje ime stavi ispred Kennedy Centra. Našalio se i da Kid Rock organizira alternativne Oscare u „Dave & Buster’su niz ulicu“, referirajući se na alternativni program za vrijeme poluvremena Super Bowla koji je prošlog mjeseca organizirala organizacija Turning Point USA.
Kimmel, čest Trumpov kritičar, pohvalio je nominirane kratke dokumentarne filmove jer „govore istinu“, prije nego što je ubacio opasku o filmovima u kojima „šetate po Bijeloj kući i isprobavate cipele“, aludirajući na dokumentarac „Melania“, o prvoj dami.
Nekoliko trenutaka kasnije, dok je dodjeljivao Oscara za najbolji dugometražni dokumentarni film, rekao je: „Uh, bit će ljut što njegova supruga nije nominirana za ovo.“
Posljednji put kada su Oscari održani u ranoj fazi američkog rata bilo je 2003., kada je predsjednik George W. Bush naredio invaziju na Irak samo nekoliko dana prije ceremonije. Kao odgovor, Akademija filmske umjetnosti i znanosti, organizacija koja dodjeljuje Oscare, ublažila je svečanosti: tradicionalni spektakl na crvenom tepihu uglavnom je otkazan, a neki prezenteri su odustali od sudjelovanja, među njima Will Smith, Jim Carrey i Cate Blanchett.
Ove godine, osim pojačanih sigurnosnih mjera, nikada nije bilo stvarnih očekivanja da će ceremonija biti značajno promijenjena zbog rata u Iranu. No sukob — kao i polarizirajući predsjednik — visio je nad cijelom večeri.
Paul Thomas Anderson, čiji je film „One Battle After Another“ — o bivšem revolucionaru koji se bori protiv krajnje desnog vojnog vođe — osvojio nagradu za najbolji film, požalio se na trenutačno stanje u svijetu, nazvavši ga „velikim neredom“ koji sljedeća generacija sada mora počistiti.
O’Brien je na početku rekao da su ovo „vrlo kaotična i zastrašujuća vremena“.
No, dodao je: „Upravo u ovakvim trenucima vjerujem da su Oscari posebno važni.“
„Večeras odajemo počast ne samo filmu, nego i idealima globalne umjetnosti, suradnje, strpljenja, otpornosti i one danas najrjeđe kvalitete — optimizma“, rekao je O’Brien, koji vodi ceremoniju drugu godinu zaredom. „Zato večeras slavimo dane koji dolaze — ne zato što mislimo da je sve u redu, nego zato što radimo i nadamo se boljem.“
Taj ozbiljan trenutak bio je upravo to — trenutak. Ubrzo je O’Brien nastavio emisiju svojim karakterističnim pomaknutim humorom, dok su brojni A-listeri dijelili nagrade. Tijekom prijenosa predsjednik je u objavi na Truth Socialu, optužujući Iran da koristi umjetnu inteligenciju za širenje dezinformacija, napao medije i „Late Night Morons, koji dobivaju ogromne plaće za grozne rejtinge i nikad ne budu, kako sam znao reći u The Apprenticeu, ‘OTPUŠTENI’“. Nije spomenuo Oscare.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
Sve u svemu, produkcija je rezultirala večeri prožetom politikom — možda više nego što su neki analitičari očekivali, osobito nakon prošlogodišnje ceremonije koja je bila relativno lišena otvorenih političkih poruka.
