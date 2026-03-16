VIDEO / Oscari u sjeni Trumpa: Od voditelja do glumaca - svi su imali poruku za predsjednika

Posljednji put kada su Oscari održani u ranoj fazi američkog rata bilo je 2003., kada je predsjednik George W. Bush naredio invaziju na Irak samo nekoliko dana prije ceremonije. Kao odgovor, Akademija filmske umjetnosti i znanosti, organizacija koja dodjeljuje Oscare, ublažila je svečanosti: tradicionalni spektakl na crvenom tepihu uglavnom je otkazan, a neki prezenteri su odustali od sudjelovanja, među njima Will Smith, Jim Carrey i Cate Blanchett.