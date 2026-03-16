Donosimo popis svih ovogodišnjih Oscara

Oscara za najbolji film Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti u nedjelju je dodijelila ostvarenju "Jedna bitka za drugom" koje je ukupno osvojilo šest Oscara, nakon kojeg slijede "Grešnici" sa četiri i "Frankenstein" s tri nagrade.
Oscara za najbolju režiju dobio je Paul Thomas Anderson za film "Jedna bitka za drugom", a zlatne kipiće za glavnu mušku i žensku ulogu ponijeli su Michael B. Jordan za "Grešnike" i Jessie Buckley za "Hamneta".
Objavljujemo popis nagrada.
Najbolji film: "Jedna bitka za drugom"
Glavna muška uloga: Michael B. Jordan, "Grešnici"
Glavna ženska uloga: Jessie Buckley, "Hamnet"
Sporedna muška uloga: Sean Penn, "Jedna bitka za drugom"
Sporedna ženska uloga: Amy Madigan, "Oružje"
Režija: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitka za drugom"
Originalni scenarij: Ryan Coogler, "Grešnici"
Adaptirani scenarij: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitka za drugom"
Dugometražni animirani film: "K-pop: Lovci na demone".
Kratkometražni animirani film: "Djevojka koja je plakala bisere".
Međunarodni film: "Sentimentalna vrijednost"
Dugometražni dokumentarni film: "Gospodin Nitko protiv Putina"
Kratkometražni dokumentarni film: "Sve prazne sobe"
Kratkometražni igrani film: "Pjevači" i "Dvoje ljudi koji razmjenjuju slinu"
Originalna glazba: Ludwig Goransson, "Grešnici"
Originalna pjesma: Golden, "K-pop: Lovci na demone"
Zvuk: "F1"
Scenografija: "Frankenstein"
Fotografija: Autumn Durald Arkapaw, "Grešnici"
Šminka i frizura: Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey, "Frankenstein"
Kostimografija: Kate Hawleym, "Frankenstein"
Montaža: Andy Jurgensen, "Jedna bitka za drugom"
Vizualni efekti: "Avatar: Vatra i pepeo"
Najbolji casting: Cassandra Kulukundis, "Jedna bitka za drugom"
