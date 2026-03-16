Donosimo popis svih ovogodišnjih Oscara

Oscara za najbolji film Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti u nedjelju je dodijelila ostvarenju "Jedna bitka za drugom" koje je ukupno osvojilo šest Oscara, nakon kojeg slijede "Grešnici" sa četiri i "Frankenstein" s tri nagrade.

Oscara za najbolju režiju dobio je Paul Thomas Anderson za film "Jedna bitka za drugom", a zlatne kipiće za glavnu mušku i žensku ulogu ponijeli su Michael B. Jordan za "Grešnike" i Jessie Buckley za "Hamneta".

Objavljujemo popis nagrada.

Najbolji film: "Jedna bitka za drugom"

Glavna muška uloga: Michael B. Jordan, "Grešnici"

Glavna ženska uloga: Jessie Buckley, "Hamnet"

Sporedna muška uloga: Sean Penn, "Jedna bitka za drugom"

Sporedna ženska uloga: Amy Madigan, "Oružje"

Režija: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitka za drugom"

Originalni scenarij: Ryan Coogler, "Grešnici"

Adaptirani scenarij: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitka za drugom"

Dugometražni animirani film: "K-pop: Lovci na demone".

Kratkometražni animirani film: "Djevojka koja je plakala bisere".

Međunarodni film: "Sentimentalna vrijednost"

Dugometražni dokumentarni film: "Gospodin Nitko protiv Putina"

Kratkometražni dokumentarni film: "Sve prazne sobe"

Kratkometražni igrani film: "Pjevači" i "Dvoje ljudi koji razmjenjuju slinu"

Originalna glazba: Ludwig Goransson, "Grešnici"

Originalna pjesma: Golden, "K-pop: Lovci na demone"

Zvuk: "F1"

Scenografija: "Frankenstein"

Fotografija: Autumn Durald Arkapaw, "Grešnici"

Šminka i frizura: Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey, "Frankenstein"

Kostimografija: Kate Hawleym, "Frankenstein"

Montaža: Andy Jurgensen, "Jedna bitka za drugom"

Vizualni efekti: "Avatar: Vatra i pepeo"

Najbolji casting: Cassandra Kulukundis, "Jedna bitka za drugom"