Bauk: "Kad sam vidio da MORH Milanovića optužuje za izdaju, obratio sam se ChatGPT-ju"
SDP-ovac i predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.
Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je naoružavanje Srbije i rekao: "Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznati da ne znam što žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi - do određene mjere to da žele imati jako defenzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji."
"Vučić bi trebao paziti što govori", rekao je dalje Milanović. "Vidite, nisu oni samo određivali našu sudbinu, kako i što bi se trebalo događati u Srbiji, ako im se sviđa, onda su Srbi dobri, ako ne, onda su loši. Zovem se Aleksandar Vučić i predsjednik sam Srbije, predsjednik Hrvatske mi neće diktirati što ću reći. Niti je itko drugi, ikada."
Aleksandar Vučić nakon toga je poručio da mu predsjednik Hrvatske neće određivati što smije govoriti, a što ne.
"Reakcija MORH-a - ljubomora"
Bauk je komentirao napetosti između Hrvatske i Srbije zbog naoružavanja susjeda i raketa koje su nabavili: "Ono što je rekao predsjednik Vučić doživljavam kao dio unutarnje političke scene u Srbiji jer očito da se, pomalo i u Hrvatskoj, misli da građani vole čuti kad se susjedima nešto oštrije kaže jer su svi puno odlučniji i pametniji. Reakciju Ministarstva obrane RH doživljavam kao ljubomoru što nisu napadnuti oni nego predsjednik Milanović. Sporazum o vojnoj suradnji sa Srbijom ratificiran je u Saboru 2010. godine. Podsjetio sam se na raspravu koja je bila o tom sporazumu i treba se vratiti na to vrijeme kada je na vlasti bio HDZ i Jadranka Kosor premijerka te kada smo bili u pristupnim pregovorima s EU-om. Bilo je in poboljšavati odnose sa susjedima - Srbijom, BiH i Crnom Gorom. To je bio jedan od načina da se Europu uvjeri kako njegujemo odnose sa susjedima."
O kakvom je sporazumu riječ?
"Samo podsjećanje na taj sporazum i od toga raditi neku veliku politiku pokazuje da je to predstava koja nema utemeljenja. Govori se o godišnjim bilateralnima planovima vojne suradnje. Spominje se suradnja saniteta, obuke itd. Neki su časnici Srbije bili na Vojnom učilištu gdje je sada Hrvatski sabor, a naši su bili u Kragujevcu ili u sličnim institucijama u Srbiji", dodao je zastupnik.
"To je jedno zanimljivo pitanje iz rubrike - ako ne znaš što je bilo. Dobro da nas je predsjednik Republike podsjetio da imamo u Saboru ratificirane sporazume o obrambenoj suradnji", ističe.
Osvrnuo se i reagiranja Ministarstva obrane na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića.
"Dobra šala"
"Kada sam vidio vijesti o takozvanoj izdaji prvo što sam napravio, otišao sam pitati ChatGPT koliko Hrvatska vojska ima vojnika i koji su izvori. Iste podatke je dao i ChatGPT te je još rekao da je izvor dugoročni plan razvoja Oružanih snaga koji je objavljen u Narodnim novinama te godišnje izvješće Ministarstva. Tu reakciju doživljavam kao vrstu ljubomore što predsjednik Vučić nije napao njih nego Milanovića. Dobra šala, ali ministar vanjskih poslova to puno simpatičnije radi nego ministar obrane, ali možda se i on popravi."
Je li Andrej Plenković bio informiram o raketama koje je nabavila Srbija?
"Ako je znao premijer, onda je lagao javnost, a ako nije znao, u neznanju ga je ostavio njegov ministar obrane pa neka se oni međusobno utvrde i neka o tome obavijeste javnost. Jedini način na koji to može biti poznato, a da nije u javnosti, je da im je služba dala informacije tog tipa, što je dobra vijesti jer imamo službe koje funkcioniraju", smatra Bauk.
