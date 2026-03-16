Bauk: "Kad sam vidio da MORH Milanovića optužuje za izdaju, obratio sam se ChatGPT-ju"

Bauk je komentirao napetosti između Hrvatske i Srbije zbog naoružavanja susjeda i raketa koje su nabavili: "Ono što je rekao predsjednik Vučić doživljavam kao dio unutarnje političke scene u Srbiji jer očito da se, pomalo i u Hrvatskoj, misli da građani vole čuti kad se susjedima nešto oštrije kaže jer su svi puno odlučniji i pametniji. Reakciju Ministarstva obrane RH doživljavam kao ljubomoru što nisu napadnuti oni nego predsjednik Milanović. Sporazum o vojnoj suradnji sa Srbijom ratificiran je u Saboru 2010. godine. Podsjetio sam se na raspravu koja je bila o tom sporazumu i treba se vratiti na to vrijeme kada je na vlasti bio HDZ i Jadranka Kosor premijerka te kada smo bili u pristupnim pregovorima s EU-om. Bilo je in poboljšavati odnose sa susjedima - Srbijom, BiH i Crnom Gorom. To je bio jedan od načina da se Europu uvjeri kako njegujemo odnose sa susjedima."