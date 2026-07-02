Zvijezda "Smrtonosnog oružja" otkrio da boluje od Alzheimerove bolesti: Mogu živjeti s tim, na neki način

AFP/VALERIE MACON

Proslavljeni američki glumac Danny Glover otkrio je da već nekoliko godina živi s Alzheimerovom bolešću. Ovaj 79-godišnjak rekao je da je dijagnozu dobio nedugo nakon što je 2022. godine primio počasnog Oscara. Iako su mu se od tada usporili pokreti, govor i pamćenje, Glover ističe da je i dalje aktivan.

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"Mogu živjeti s tim, na neki način. Siguran sam da će, kako bolest bude napredovala, stvari biti drugačije i mijenjati se", rekao je Glover.

Četverostruki dobitnik nagrade Emmy najpoznatiji je po ulozi detektiva Rogera Murtaugha u filmskom serijalu "Smrtonosno oružje", u kojem je glumio uz Mela Gibsona, kao i po ulozi u filmu "Boja purpura".

Glover i članovi njegove obitelji poručili su da žele pomoći u smanjenju stigme povezane s Alzheimerovom bolešću javnim istupanjem o njegovu zdravstvenom stanju, piše BBC.

"Mislim da je jako važno da ima kontrolu nad vlastitom pričom i vlastitim životom. Upravo je sada pravi trenutak da sam progovori o tome", rekla je njegova kći Mandisa Glover.

Prema podacima američke udruge Alzheimer's Association, u SAD-u oko sedam milijuna osoba starijih od 65 godina živi s Alzheimerovom bolešću, najčešćim oblikom demencije koji utječe na pamćenje, razmišljanje i ponašanje. Simptomi s vremenom postaju sve izraženiji te otežavaju svakodnevni život.

Ista organizacija navodi kako stariji Afroamerikanci imaju dvostruko veći rizik od razvoja Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije u odnosu na starije bijelce, iako uzrok te razlike još nije znanstveno razjašnjen.

Glover se u intervjuu prisjetio i svoje bogate glumačke karijere, koju je započeo u ranim dvadesetim godinama te tijekom koje je ostvario više od 170 filmskih i televizijskih uloga.

Poznat i po društvenom angažmanu, Glover je osnovao vlastitu produkcijsku kuću s ciljem razvoja i financiranja filmova koji se bave važnim društvenim i političkim temama. "Svijet se suočava s brojnim izazovima. Vjerujem da umjetnost može ponuditi novi pogled na njih i pomoći nam da ih bolje razumijemo", zaključio je glumac.