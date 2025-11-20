Prvi znakovi Alzheimerove bolesti: Nemojte ih zanemariti!

Alzheimer je bolest koja može doći vrlo sporo, razvijati se godinama, a blage i rane simptome mnogi ignoriraju misleći da su se samo našli u stresnom periodu koji im crpi energiju, pojačava umor i ometa ih u svakodnevnim stvarima. Ipak, te znakove ne bi trebalo zanemarivati i ako pronađete sebe ili neku blisku osobu u većini navedenih, potražite savjet liječnika, piše Večernji list.

