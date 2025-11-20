Prvi znakovi Alzheimerove bolesti: Nemojte ih zanemariti!

Anksioznost i depresija su usko povezani s ovom bolesti.
Oglas
Alzheimer je bolest koja može doći vrlo sporo, razvijati se godinama, a blage i rane simptome mnogi ignoriraju misleći da su se samo našli u stresnom periodu koji im crpi energiju, pojačava umor i ometa ih u svakodnevnim stvarima. Ipak, te znakove ne bi trebalo zanemarivati i ako pronađete sebe ili neku blisku osobu u većini navedenih, potražite savjet liječnika, piše Večernji list.
- Problemi sa spavanjem. Dok loše spavanje ima veze sa stresom, neprekinuti i dugotrajni problemi sa spavanjem mogu biti znak Alzheimera.
- Anksioznost i depresija su usko povezani s ovom bolesti. Ovakvi problemi kod starijih osoba često su znak Alzheimera.
- Problem s pisanjem ili izgovaranjem riječi. Ljudima s Alzheimerom teško je pronaći pravu riječ u razgovoru te se muče s vokabularom i ponavljaju rečenice.
- Gubitak interesa za hobije. Alzheimer napada dio mozga koji je zadužen za motivaciju te oni više nemaju volje za hobijima.
- Izgubljenost u vožnji. Osobe se osjećaju izgubljeno i dizorijentirano dok voze i po poznatim ulicama te dok idu do njima poznatih mjesta.
- Ne vole druženja. Kao što smo već rekli, teško im je voditi razgovor, pogotovo kada su u grupi ljudi. Često se izgube u razgovoru.
- Briga o pamćenju. Gubitak pamćenja najveća je posljedica Alzheimera, ali ranije se ukaže kod ljudi koji misle da gube svoje pamćenje i ne mogu se sjetiti što su trebali napraviti.
- Problem s vođenjem financija. Nisu sposobni voditi računa o svojim novcima, računima i troškovima.
- Loše pamćenje važnih stvari. Kada se osoba ne može sjetiti velikih događaja koji su se dogodili taj dan ili taj tjedan, to je veliki znak Alzheimera.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 33 min.
Najnovije
Oglas
Oglas