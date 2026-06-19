Biološki senzor: Mogući rani znak Alzheimerove bolesti možda se skriva u očima

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Sve je više dokaza da promjene na mrežnici oka mogu biti povezane s Alzheimerovom bolešću. Znanstvenici sada tvrde da fotografije mrežnice ne mogu samo otkriti postojeću bolest, nego i ukazati na povećani rizik od njezina razvoja godinama prije pojave simptoma.

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Istraživači sa Sveučilišta Florida analizirali su gotovo 63.000 snimaka mrežnice više od 40.000 sudionika britanske biobanke koristeći umjetnu inteligenciju. Algoritam je tražio obrasce povezane s čimbenicima rizika za Alzheimerovu bolest, uključujući dob, pušenje, krvni tlak, tjelesnu masu, depresiju, san i konzumaciju alkohola.

Otkriveno je nekoliko karakterističnih promjena na mrežnici koje se povezuju s većim rizikom od razvoja bolesti, poput smanjene gustoće krvnih žila, njihova ukrućivanja, stanjivanja vidnog živca te suženja sitnih arterija, piše Science Alert.

Mrežnica kao "biološki senzor"

Znanstvenici naglašavaju da takve snimke ne mogu postaviti dijagnozu Alzheimerove bolesti unaprijed, ali mogu pomoći u prepoznavanju osoba koje imaju povećan rizik od kognitivnog propadanja.

Budući da se fotografiranje mrežnice već rutinski koristi kod dijabetesa, glaukoma i mrene, istraživači smatraju da bi ta metoda mogla postati vrijedan alat za rano praćenje zdravlja mozga.

Studija sugerira da mrežnica djeluje kao svojevrsni "biološki senzor” koji odražava promjene povezane s raznim bolestima, uključujući Alzheimerovu, te bi mogla pomoći u ranijem otkrivanju rizika i pravodobnom uvođenju preventivnih mjera.