OD TURSKE RIJEČI TERLIK

Stižu minusi do –15, a stopala se smrzavaju? Baka bi rekla – izvadi terluke

N1 Info
08. sij. 2026. 18:56
TERLUCI
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Riječ terluci (množina od terluk) u jezičnoj i etnografskoj tradiciji regije bivše Jugoslavije označava vrstu jednostavne obuće ili izrade za stopala koja se nosila u ruralnim sredinama i bila je dio narodnih nošnji.

Što su zapravo terluci?

Prema jezičnim izvorima, terluci su:

  • vezom ukrašene lake ženske papuče koje su se nosile u kući ili uz kućnu odjeću;
  • ili obojci (vrsta obloge) koji su se navlačili na čarape i nosili ispod tradicionalne obuće poput opanaka.

Naziv potječe od turske riječi terlik, što znači papuča ili lagana udobna obuća.

Uloga u narodnoj nošnji

U tradicionalnoj narodnoj nošnji različitih etničkih skupina s Balkana, obuća je oduvijek imala posebno značenje i simboliku — ne samo kao praktična potreba, nego i kao dio svečanog ili svakodnevnog identiteta nacije.

U tekstovima o folklornoj nošnji iz Dalmatinske regije (Drniš), terluci se spominju kao dio odjeće koji se nosio uz opanke i druge komade narodne opreme, iako je naziv ponekad zamijenjen drugim lokalnim izrazima kao što su bičve ili nazuvci.

Primjeri upotrebe u jeziku i kulturi

U starijim jezičnim tekstovima i opisima narodne svakodnevnice, možemo pronaći primjere gdje se riječ terluci koristi u kontekstu obične ruralne obuće:

  • „Terluci su se navlačili na stopalo preko vunene podloge, često ukrašeni vezom ili šarenim nitima, i bili su neizostavan dio kućne obuće.“
  • „Uz narodnu nošnju u Bosni i Hercegovini, muškarci su nosili opanke s vunenim oblogama (terlucima) kako bi im stopala ostala topla tijekom hladnih dana.“

U nekim dijalektalnim tekstovima, termin terluci smjenjuje se sa sličnim nazivima poput nazuvci, bičve ili suknene — svi opisuju slične oblike vunene ili tkanom izrađene obuće ili dodataka koji se navlače na stopalo.

Dio tradicije i zanata

U nekim krajevima danas se još prakticira pletenje ili ručna izrada priglavaka (terluka) — najčešće od sirove vune prirodnih boja. Takvi rukotvorni artikli često se prodaju ili prezentiraju kao dio etno industrije i folklornog naslijeđa.

Teme
bičve grijanje stopala hladna stopala obuća za zimu suknene terluci

