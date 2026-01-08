Stižu minusi do –15, a stopala se smrzavaju? Baka bi rekla – izvadi terluke

Riječ terluci (množina od terluk) u jezičnoj i etnografskoj tradiciji regije bivše Jugoslavije označava vrstu jednostavne obuće ili izrade za stopala koja se nosila u ruralnim sredinama i bila je dio narodnih nošnji.
Što su zapravo terluci?
Prema jezičnim izvorima, terluci su:
- vezom ukrašene lake ženske papuče koje su se nosile u kući ili uz kućnu odjeću;
- ili obojci (vrsta obloge) koji su se navlačili na čarape i nosili ispod tradicionalne obuće poput opanaka.
Naziv potječe od turske riječi terlik, što znači papuča ili lagana udobna obuća.
Uloga u narodnoj nošnji
U tradicionalnoj narodnoj nošnji različitih etničkih skupina s Balkana, obuća je oduvijek imala posebno značenje i simboliku — ne samo kao praktična potreba, nego i kao dio svečanog ili svakodnevnog identiteta nacije.
U tekstovima o folklornoj nošnji iz Dalmatinske regije (Drniš), terluci se spominju kao dio odjeće koji se nosio uz opanke i druge komade narodne opreme, iako je naziv ponekad zamijenjen drugim lokalnim izrazima kao što su bičve ili nazuvci.
Primjeri upotrebe u jeziku i kulturi
U starijim jezičnim tekstovima i opisima narodne svakodnevnice, možemo pronaći primjere gdje se riječ terluci koristi u kontekstu obične ruralne obuće:
- „Terluci su se navlačili na stopalo preko vunene podloge, često ukrašeni vezom ili šarenim nitima, i bili su neizostavan dio kućne obuće.“
- „Uz narodnu nošnju u Bosni i Hercegovini, muškarci su nosili opanke s vunenim oblogama (terlucima) kako bi im stopala ostala topla tijekom hladnih dana.“
U nekim dijalektalnim tekstovima, termin terluci smjenjuje se sa sličnim nazivima poput nazuvci, bičve ili suknene — svi opisuju slične oblike vunene ili tkanom izrađene obuće ili dodataka koji se navlače na stopalo.
Dio tradicije i zanata
U nekim krajevima danas se još prakticira pletenje ili ručna izrada priglavaka (terluka) — najčešće od sirove vune prirodnih boja. Takvi rukotvorni artikli često se prodaju ili prezentiraju kao dio etno industrije i folklornog naslijeđa.
