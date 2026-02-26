Talijanka slomila gležanj radeći od kuće: Na sudu je izborila pravo na odštetu

Talijanka koja je pala i slomila gležanj dok je radila od kuće dobila je odštetu u presedanskoj sudskoj odluci koja je proglašena pobjedom za radnička prava.
U travnju 2022. godine žena, zaposlenica pravnog odjela Sveučilišta u Padovi, slomila je gležanj na dva mjesta. Ozljeda se dogodila tijekom Zoom sastanka, kada je pala nakon što je ustala od radnog stola kako bi uzela dokumente. Ozljeda je zahtijevala operaciju i liječenje koje je trajalo više od četiri mjeseca, piše The Guardian.
Ženi (60) je uskraćena naknada od Inaila, nacionalne institucije koja upravlja obveznim osiguranjem od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, jer se nesreća dogodila kod kuće. Zbog toga je sama morala snositi troškove liječenja, uključujući i najam invalidskih kolica.
Žena je potražila pravnu pomoć od sindikata na svom radnom mjestu, Federazione Gilda Unams (FGU), koji je potom podnio žalbu radnom sudu u Padovi.
U presudi suca Maurizija Pascalija iz prošle godine, koja je tek ovaj tjedan objavljena u javnosti od strane sindikata, nesreća je klasificirana kao ozljeda na radu, pa je žena dobila odštetu, uključujući retroaktivnu isplatu naknada i povrat medicinskih troškova.
„Ova presuda je pobjeda za prava talijanskih radnika“, rekao je Andrea Berto, voditelj padovanske podružnice FGU-a. „Javna institucija koja je trebala isplatiti naknadu pokušavala je uštedjeti novac na štetu zaposlenice. Ova priča odjeknula je diljem zemlje i drago mi je što smo je objavili, jer to znači da se svi koji se nađu u sličnoj situaciji mogu pozvati na ovu presudu.“
Žena se vratila na sveučilište i nastavlja dio tjedna raditi od kuće.
„Kada smo započeli žalbeni postupak, nije bilo prethodnih slučajeva ove vrste u Italiji, barem ih mi nismo pronašli“, rekla je Carmela Furian, jedna od odvjetnica koje su je zastupale. „Možda je bilo sličnih slučajeva koji su riješeni prije nego što su došli do suda. No u ovom slučaju Inail je bio prisiljen priznati da je riječ o ozljedi na radu.“
Kao i u drugim europskim zemljama, trend rada od kuće u Italiji je dobio zamah tijekom pandemije koronavirusa. Prema podacima talijanskog državnog statističkog ureda Istat, 2023. godine nešto manje od 3,4 milijuna zaposlenih na neodređeno radilo je od kuće najmanje polovicu svojih radnih dana u mjesecu.
Istraživanje koje je 2024. proveo Politehnički fakultet u Milanu procjenjuje da će taj broj porasti na 3,7 milijuna u 2025., pri čemu je sedam od deset Talijana izjavilo da bi osporilo odluku poslodavca o obveznom povratku u ured. Dvadeset posto ispitanika reklo je da bi ozbiljno razmotrilo promjenu posla ako bi bili prisiljeni vratiti se u ured s punim radnim vremenom, dok bi 20% tražilo veću plaću.
Unatoč rastućem trendu fleksibilnog rada u Italiji, udio „pametnih radnika“ (smart workera) u zemlji i dalje je znatno ispod prosjeka EU-a — 5,9% u odnosu na europski prosjek od 9,1%, prema podacima Eurostata za 2023. godinu.
