Poljska vlada izvijestila je da su u petak, tijekom ruskih zračnih napada na Ukrajinu, tri ruska leteća objekta ušla u poljski zračni prostor i srušila se na jugoistoku zemlje. Prema prvim rezultatima istrage, barem jedan od njih bio je krstareći projektil tipa Kh-101, dok je drugi vjerojatno bio bespilotna letjelica.