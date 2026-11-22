NAPETA SITUACIJA
NATO sutra raspravlja o ruskim povredama zračnog prostora Poljske
Predstavnici 32 države članice NATO-a u ponedjeljak će raspravljati o najnovijim ruskim povredama zračnog prostora, iznad Poljske, izjavio je dužnosnik NATO-a.
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Međutim, nije sazvana posebna sjednica, rekao je dužnosnik. Razgovori o povredama zračnog prostora u Poljskoj odvijaju se u sklopu redovitih konzultacija, dodao je.
Poljska vlada izvijestila je da su u petak, tijekom ruskih zračnih napada na Ukrajinu, tri ruska leteća objekta ušla u poljski zračni prostor i srušila se na jugoistoku zemlje. Prema prvim rezultatima istrage, barem jedan od njih bio je krstareći projektil tipa Kh-101, dok je drugi vjerojatno bio bespilotna letjelica.
Poljski premijer Donald Tusk optužio je Moskvu za namjernu provokaciju, a incident se dogodio u trenutku dok se u Poljskoj održavala prva vježba skupine ukrajinskih saveznika, poznate kao Koalicija voljnih. U vježbi je sudjelovalo oko 2800 vojnika iz 11 zemalja.
Cilj je vježbe ispitati na koji se način može osigurati trajni mir nakon završetka rata u Ukrajini. Predviđeno je da vježba, koju predvode Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, traje do nedjelje.
Glavni tajnik saveza Mark Rutte izjavio je u subotu tijekom posjeta Poljskoj da će glavni zapovjednik NATO-a za Europu učiniti sve kako bi utvrdio gdje leže opasnosti za zapadni sustav odvraćanja i obrane te koje su promjene potrebne.
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